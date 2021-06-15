IKEA шпигувала за працівниками. Суд у Франції покарав штрафом і умовним терміном керівнику

19 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Суд оштрафував французький підрозділ компанії IKEA на мільйон євро за незаконний збір особистих даних співробітників. Його екскерівника Жан-Луї Байо засудили до двох років ув'язнення умовно і оштрафували на 50 тис. євро.

За словами прокурорки Памели Табардел, жертвами незаконного збору даних стали приблизно 400 співробітників магазинів IKEA у Франції у 2009-2012 роках. "Йдеться про захист нашого приватного життя від загрози масового стеження", - заявила вона в березні, коли процес почався.

Звинувачення вимагало штрафу у два мільйони євро для компанії і реального терміну в один рік для її колишнього керівника.

Cуд дійшов висновку, що IKEA користувалася послугами приватної детективної компанії Eirpace, яка отримувала особисті дані від співробітників поліції. IKEA France цікавила інформація про стиль життя співробітників та порушення закону, які вони вчинили у минулому.

Водночас деякі менеджери користувалися для отримання інформації особистими зв'язками в поліції.

Вперше це з'ясувалося 2012 року, коли співробітник компанії "злив" листування між IKEA France та Eirpace до редакції сатиричної газети Le Canard Enchaîné.

Спалахнув скандал, на IKEA France поскаржилися відразу дві профспілки. Компанія мусила звільнити чотирьох менеджерів, запровадити нові внутрішні правила і визнати, що порушила етичні стандарти. У 2013 році генерального і фінансового директорів компанії затримала поліція, а в офісах відбулися обшуки.

Обвинуваченими в судовому процесі були не тільки IKEA France як корпорація, але 15 її нинішніх і колишніх менеджерів та керівників магазинів. Також перед судом постали четверо поліцейських, яких звинуватили в незаконній передачі особистих даних.

Як стежили за співробітниками

Судова справа стосувалася періоду з 2009 по 2012 роки. В цей час стеження торкнулася приблизно 400 працівників, але обвинувачення вважає, що збір даних співробітників в IKEA France розпочався майже на десять років раніше. За інформацією AFP, послуги детективного агентства Eirpace за три роки могли обійтися компанії приблизно в 600 тис. євро.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Магазин IKEA у Ліоні

Взаємодіяв з приватними детективами керівник відділу управління ризиками Жан-Франсуа Парі. Саме він підписав багато листів, які в 2012 році "злили" в ЗМІ.

В одному з листів Парі просить дізнатися про чоловіка, який "був ідеальним співробітником, але раптово став відвідувати протести". Він побоюється, що чоловік може становити небезпеку, "пов'язану з екологічним тероризмом".

Про механізм збору даних також детально писала газета Le Monde на прикладі магазину IKEA в Авіньйоні.

Директор цього магазину Патрік Соаві в суді розповів, як отримував особисту інформацію від родича-поліцейського. "Я розумію, що я був дуже наївний і перестарався, але нас просили виконати ці перевірки, а коли я став частиною системи, було вже пізно", - сказав він.

Соаві попросив свого кузена-поліцейського Алена Страбона "подивитися" на 49 здобувачів роботи в IKEA. Після пошуку в поліцейській базі даних виявилося, що троє з них здійснили дрібні порушення у минулому. Пізніше Соаві попросив перевірити ще 68 кандидатів, йому рекомендували відсіяти п'ятьох людей.

Кількох топменеджерів IKEA France звинувачують за статтями про нелегальний збір та отримання особистих даних й порушення конфіденційності. Максимальне покарання за цими статтями - 10 років ув'язнення.