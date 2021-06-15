Ryanair: пілот не мав вибору, казали про вибух бомби у разі вильоту з Білорусі

4 годин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Керівник авіакомпанії виступив перед комітетом британського парламенту

Пілота літака Ryanair, що здійснив аварійну посадку у Білорусі, попередили, що на борту вибухне бомба, якщо літак рухатиметься до Литви, - заявив керівник авіакомпанії.

Майкл О'Лірі каже, що пілот намагався вийти на зв'язок із компанією, аби отримати пораду, але дістав від офіційних осіб Білорусі хибні відмовки про те, що в компанії не відповідають на телефонні дзвінки.

Він назвав те, що сталося, "зловмисним порушенням" світових авіаційних правил. І розповів деталі на слуханнях у британському парламенті.

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У неділю 23 травня літак Ryanair здійснював рейс із Афін до Вільнюса. Коли до кордонів Литви залишалося близько 10 км, його змусили змінити маршрут і приземлитися у Мінську.

Аварійна посадка літака у Мінську дала можливість білоруській владі затримати опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу. Вони обидва перебувають під вартою.

Білоруська влада заперечує, що змусила літак сісти.

Інцидент із літаком жорстко засудили у ЄС, Британії та інших західних країнах, заборонивши літакам білоруської державної компанії "Белавіа" сідати у своїх аеропортах, а своїм літакам порадили уникати авіапростору над Білоруссю.

Подробиці інциденту

На слуханнях у британському парламенті керівник Ryanair Майкл О'Лірі детально розповів про події, що передували тому, як літак змінив курс.

Він заявив, що білоруська авіадиспетчерська служба попередила командира літака, що мають "надійну інформацію про загрозу того, що в разі, якщо літак опиниться у повітряному просторі Литви чи спробує приземлитися у Вільнюському аеропорті, на борту вибухне бомба".

Пілот "неодноразово" просив про зв'язок із центром операційного контролю Ryanair після повідомлення про загрозу вибуху, але "Мінськ відповідав, що представництво Ryanair у Польщі не відповідає на телефонні дзвінки".

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Пан О'Лірі також пояснив, що у цьому регіоні екстрені посадки мають здійснюватися у Польщі або балтійських державах, але у цьому випадку у пілота не було іншого вибору, як тільки посадити літак у Мінську.

Коли пілот перепитав про рівень небезпеки, йому відповіли, що це "червоний рівень", а це "не залишило вибору", заявив керівник Ryanair.

Відтак літак приземлили "під фальшивим приводом із використанням авіадиспетчерської служби Мінська", а "двоє пасажирів змусили залишити літак проти їхньої волі, і затримали".

Після приземлення, розповів Майкл О'Лірі, екіпаж змусили підтвердити на відео, що вони добровільно доправили літак до Мінська, проте екіпаж відмовився це зробити.

Коли ж літак залишив Мінськ, на борту не вистачало п'ятьох пасажирів - Романа Протасевича, Софії Сапеги і трьох "неідентифікованих осіб", яких, як розповів керівник Ryanair, безпекові служби ідентифікували як "типажів КДБ".

Ці троє, серед яких був і громадянин Греції, розповіли білоруському телебаченню, що все одно їхали до Білорусі, а тому вирішили не продовжувати подорож до Литви, кінцевого пункту призначення рейсу.

Непідтверджена розшифровка міністерства транспорту Білорусі свідчить, що диспетчери сказали пілоту "у вас на борту бомба, і вона може вибухнути над Вільнюсом".

Напередодні командувач білоруських ВПС Ігор Голуб заявив, що "жодного перехоплення, жодної примусової зміни курсу чи посадки літака Ryanair не було".

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Цю заяву він зробив на пресконференції у Мінську. На цій пресконференції несподівано з'явився і Роман Протасевич - колишній редактор опозиційного Телеграм-каналу Nexta.

Кореспондент ВВС розповів, що прийшов на брифінг, щоби почути позицію білоруської влади щодо затримання літака Ryanair у Мінську.

За словами журналіста, коли оголосили, що на брифінгу буде присутній Роман Протасевич, стало зрозуміло, що він "перебував там не з власної волі, адже його утримують в ув'язненні".

Тому, пояснює журналіст ВВС, він був змушений залишити брифінг.

Раніше Роман Протасевич також з'явився на білоруському державному телеканалі і заявив, що з повагою ставиться до Олександра Лукашенка. І визнав, що намагався його повалити.

На відео з Романом Протасевичем були помітні сліди на руках. Правозахисники та представники опозиції вважають, що його катували.