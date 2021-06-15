Коронавірус "Дельта" може прийти з Росії. Варто обмежити в'їзд до України - НАНУ

3 годин(и) тому

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Українські науковці занепокоєні поширенням штаму "Дельта" (так званий "індійський штам") у Росії та радять обмежити міграцію з країнами, де поширюється цей штам.

Такі висновки і рекомендації Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні оприлюднені на сайті Національної академії наук України (НАНУ).

Науковці звертають увагу, що цей штам є небезпечнішим, ніж попередні, - за наявними даними, він у 1,6 раза заразніший, ніж штам "Альфа" (так званий "британський штам"), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше - до реанімації.

Найбільшу стурбованість науковців викликає те, що цей штам нині поширився у Росії, де на нього, за оцінками, припадає до чверті нових захворювань, а у двох найбільших російських містах - Москві та Санкт-Петербурзі - відбувається різке зростання захворюваності.

У Робочій групі також звертають увагу, що тоді, як епідемічна ситуація у Європі переважно стабілізувалася, є країни, де кількість хворих зростає.

Крім Росії це Британія та Португалія, де також поширюється штам "Дельта". При цьому, як звертають увагу науковці, "стрімке зростання захворюваності у Великій Британії спостерігається попри 60% вакцинованих від усього населення".

А зростання смертності у цій країні поки що не спостерігається через те, що хвороба поширюється переважно серед молодого, ще невакцинованого населення.

"Варто розглянути доцільність встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, в яких стрімко збільшується частка варіанту "Дельта", задля відтермінування поширення цього штаму в Україні", - закликають у НАНУ.

"Нова хвиля зі Сходу"?

Там також прогнозують, що з огляду на "великі обсяги міграції з РФ", нова хвиля поширення COVID-19 "може початися зі Сходу України".

При "недостатньому контролі міжнародної міграції та недостатніх темпах вакцинації" ця нова хвиля може початися ще до кінця літа.

Крім того, нова хвиля поширення коронавірусу, якщо вона буде пов'язана саме зі штамом "Дельта", може бути небезпечнішою за попередні - особливо у навантаженні на лікарні, попереджають науковці.