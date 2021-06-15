В США після наїзду електросамоката померла відома актриса

1 година тому

Автор фото, Getty Images

65-річна Ліза Бейнс, актриса і телезірка, померла через 10 днів після того, як в Нью-Йорку на неї наїхав електросамокат.

У поліції Нью-Йорка ВВС підтвердили, що 4 червня на пішохідному переході у Мангеттені її збив самокат.

Ліза Бейнс отримала серйозну травму голови, її відвезли в лікарню, де вона і померла у понеділок, 14 червня.

"Власник скутера втік з місця пригоди, - йдеться у заяві поліції Нью-Йорку. - У зв'язку з інцидентом нікого не затримано, але розслідування триває".

NYpost пише, що водій самоката проїхав на червоний сигнал світлофора і збив актрису, яка йшла по пішохідному переходу разом зі своєю дружиною, Кетрін Кранхолд, колишньою журналісткою Wall Street Journal.

"Моя Ліза. Наша Ліза. Наша велика втрата",- написала Кетрін Кранхолд у Twitter.

Бейнс народилася у Клівленді, штат Огайо, і здобула популярність у 1980-х завдяки телесеріалам та театральним постановкам на Бродвеї.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У фільмі "Гемінґвей", 1987

Проте для міжнародної аудиторії Бейнс, напевне, найбільше відома за роллю Мерібет Елліот, матері Емі, головної героїні в екранізації психологічного трилера "Загублена" (Gone Girl) від Девіда Фінчера.

Вона також зіграла у "Коктейль", "Вона написала вбивство", "Клієнт завжди мертвий", "Відчайдушні домогосподарки", "Закон і порядок", "Ліки від здоров'я", "Одного разу в казці".

Загалом вона зіграла близько 70 ролей у театрі та кіно, і була нагороджена Theatre World Award, а також мала чотири номінації на Golden Globe.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ліза Бейнс в ролі мачухи з "Одного разу в казці"