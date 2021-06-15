Байден у Женеві, податкова амністія в Україні, хода націоналістів в Ізраїлі. Теленовини ВВС

33 хвилин(и) тому

У випуску:

Рішучий Байден, упевнений Путін. Якою буде зустріч президентів США і Росії і про що вони говоритимуть у Женеві?

Рік, щоби заявити про неофіційні доходи. Як в Україні працюватиме податкова амністія, яку схвалила Верховна Рада.

Марш ультра-націоналістів у Східному Єрусалимі як перше випробування для нового прем'єра Ізраїлю.

Шлях завдовжки вісім тисяч кілометрів. Британка дійшла пішки з Києва до Уельсу майже за три роки.

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