Байден у Женеві, податкова амністія в Україні, хода націоналістів в Ізраїлі. Теленовини ВВС
У випуску:
- Рішучий Байден, упевнений Путін. Якою буде зустріч президентів США і Росії і про що вони говоритимуть у Женеві?
- Рік, щоби заявити про неофіційні доходи. Як в Україні працюватиме податкова амністія, яку схвалила Верховна Рада.
- Марш ультра-націоналістів у Східному Єрусалимі як перше випробування для нового прем'єра Ізраїлю.
- Шлях завдовжки вісім тисяч кілометрів. Британка дійшла пішки з Києва до Уельсу майже за три роки.
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