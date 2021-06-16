Ізраїль завдав нового удару по сектору Газа

19 хвилин(и) тому

Ізраїль заявив, що повітряні удари по об'єктах ХАМАС у секторі Газа стали помстою за запальні повітряні кулі, які випустили з цієї території.

Вибухи сталися у місті Газа вночі у середу.

За повідомленням ізраїльської пожежної служби, у вівторок із сектора Газа до Ізраїлю випустили кілька повітряних куль.

Автор фото, Getty Images

Це новий спалах ворожнечі між Ізраїлем та ХАМАСом. У травні взаємні обстріли тривали 11 днів. За цей час загинуло щонайменше 256 людей з палестинської та 13 - з ізраїльської сторони.

Автор фото, Reuters

Напередодні сотні ізраїльських націоналістів влаштували парад прапорів у Східному Єрусалимі. Палестинці це розцінили як провокація.

Що ми знаємо про напади?

Збройні сили Ізраїлю заявили, що їхні винищувачі вразили військові об'єкти ХАМАС у Хан-Юнісі та у Газі.

У заяві сказано, що у цих військових комплексах була помічена "терористична діяльність", і що ізраїльські війська були "готові до всіх сценаріїв, включаючи відновлення бойових дій, в умовах продовження терористичних актів із сектору Газа".

Не відомо, чи є втрати внаслідок авіаударів.

Представник "Хамасу" заявив у Twitter, що палестинці будуть продовжувати свій "хоробрий опір і захищати свої права та священні місця" в Єрусалимі.

Пожежна служба Ізраїлю заявила, що запалювальні повітряні кулі, які запустили з сектора Газа, спричинили щонайменше 20 пожеж на полях на півдні Ізраїлю.

Це перший жорстокий обмін атаками з часу приходу до влади нового ізраїльського уряду, який очолює Нафталі Беннет.