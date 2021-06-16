Airbnb заплатила туристці 7 млн після зґвалтування - ЗМІ

1 година тому

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За повідомленнями ЗМІ, Airbnb заплатила туристці 7 мільйонів доларів після того, як її зґвалтували і погрожували ножем в орендованому будинку у Нью-Йорку.

Bloomberg News повідомляє, що мандрівниця з Австралії отримала гроші через напад, який стався у новорічну ніч у 2015 році.

Того вечора жертва та її друзі забрали ключі від квартири, яку вона зняла, у сусідньому магазині, йдеться у повідомленні.

У звіті вказано, що підозрюваний скопіював ключі від квартири і проник до приміщення.

Мандрівниця повернулася до квартири після півночі, а підозрюваний, 24-річний Джуніор Лі, нібито сховався у ванній, повідомляє Bloomberg.

Лі був звинуватили у нападі. Він не визнає себе винним, але залишається під вартою.

Представники пана Лі відмовилось коментувати надавати коментар BBC.

Після ймовірного нападу група безпеки Airbnb зв'язалася з місцевим відділом поліції, щоб запропонувати свою допомогу та поселити жертву в готелі.

У компанії також запропонували оплатити такі витрати з консультування і подорож матері жертви нападу з Австралії.

Bloomberg повідомляє, що в рамках врегулювання справи і виплати у 7 мільйонів доларів потерпіла не може звинуватити або подати до суду на Airbnb чи господаря квартири, де стався інцидент.

Зазначається, що угоди досягнули через два роки після ймовірного нападу.

Але прессекретар Airbnb Бен Брейт розповів виданню New York Post, що немає заборон і у справах про сексуальне насильство люди можуть вільно говорити про свій досвід. За його словами, це стосується і справи у Нью-Йорку.

Останні новини є частиною великого розслідування Bloomberg про стандарти безпеки на платформі оренди житла.

Після атаки компанія не переглянула свої правила щодо ключів та місця, де власники квартир можуть їх залишити.