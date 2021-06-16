Кіт, якого вважали мертвим, прийшов додому. Сім'я думала, що кремувала його

1 година тому

Автор фото, ВВС

До родини у британському місті Воррінгтон повернувся кіт, якого раніше кремували. Чи думали, що кремували.

Родина Фіцсімонс з графства Чешир була шокована, коли після поховання побачила свого кота живим і здоровим.

Як так вийшло?

Френкі, 16-річний смугастий кіт, зник ще 19 травня. Його шукали кілька днів, але марно.

А потім Рейчел Фіцсімонс побачила схожу мертву кішку на дорозі неподалік дому.

За її словами, кіт виглядав майже так само як їхній Френкі.

Труп тварини віддали родині.

Автор фото, ВВС

Кота кремували.

Але за кілька днів Френкі повернувся голодний, хворий, але живий.

Коли кіт з'явився біля будинку, 7-річний Ремі Фіцсімонс назвав це дивом: "Ми думали, що він мертвий, а він - живий. Це чудо".

"Напевно, ми кремували чужого кота", - сказала пані Фіцсімонс.

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