Австралію оповило павутиння. Що відбувається і де воно взялось

24 хвилин(и) тому

Автор фото, CAROLYN CROSSLEY

Біля австралійських міст, які нещодавно постраждали від повені, утворилися масивні павутинні сітки, що оповили мережі та огорожі.

Мешканці регіону Гіпсленд у штаті Вікторія кажуть, що павутиння з'явилося після кількаденних злив.

В одному регіоні павутиння простягалося уздовж дороги на понад кілометр.

Експерти кажуть, що павутиння утворилися завдяки тактиці виживання павуків, коли вони викидають шовкові нитки, щоб піднятися вище від землі.

Доктор Кен Вокер, старший куратор відділу комах з Музеїв Вікторії, каже, що таке павутиння утворили мільйони павуків.

"Павукам, що живуть на землі, потрібно дуже швидко піднятися з землі. Шовкові нитки чіпляються за рослини, і вони можуть врятуватися", - сказав він газеті The Age.

Автор фото, CAROLYN CROSSLEY

Це створило великі павутинні простирадла, що покрили заболочені території між містами Сейл і Лонгфорд.

Небачений масштаб

Муніципальна радниця Керолін Кросслі сказала, що у понеділок ввечері вона спустилася на набережну озера, щоб перевірити пошкодження від повені, і була вражена природним явищем. Вона сказала, що бачила таке раніше, але ніколи в такому масштабі.

"Це не було страшно - це було красиво. Все просто було оповито цією прекрасною тонкою павутиною, по всіх деревах і огорожах", - сказала вона ВВС.

Автор фото, CAROLYN CROSSLEY

"Сонце заходило, і було дуже красиве світло, щоб побачити, як ландшафтом колихається ця хвиля", - додала вона

За її словами, павутиння було схоже на суцільне простирадло, яким повзають крихітні павуки.

"Те, що воно не розірвалося - виглядало так, ніби ці павуки домовилися зробити цю неймовірну інсталяцію пейзажного мистецтва або щось подібне", - сказала вона.

Інша місцева жителька, Аманда Трейгер, розповіла ВВС, що її сім'я спочатку подумала, що це не павутиння, а сітки вздовж дороги.

"Я бачила таке раніше, але нічого подібного до цього, - сказала вона. - Це було абсолютно приголомшливо".

Автор фото, CAROLYN CROSSLEY

Очікують, що павутиння має зникнути до кінця тижня.

Місцеві жителі сказали, що ефемерне видовище радувало око після катастрофічної погоди попередніх днів.

Зливи та сильний вітер вдарили по значній частині Вікторії, спричинивши повені та значні збитки минулого тижня. Двох людей знайшли мертвими в автомобілях через аварії, пов'язані з повенями.

Влада назвала шторм катастрофою, сотні будинків у штаті досі залишаються без електрики.