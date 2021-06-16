Чоловік вбив дітей, щоб страждала дружина

30 хвилин(и) тому

Автор фото, SOS desaparecidos Підпис до фото, Тіло шестирічної Олівії (ліворуч) знайшли у четвер, а пошуки однорічної Анни тривають

Попередження: деякі деталі цієї історії можуть шокувати чутливих читачів.

Біля узбережжя Тенерифе на Канарських островах тривають глибоководні пошуки тіла однорічної дівчинки, яку імовірно вбив її батько.

Слідчий суддя стверджує, що Анну Гімену Циммерман та її шестирічну сестру Олівію вбив батько Томас, щоб "завдати величезного болю" їхній матері.

Тіло Олівії знайшли у четвер у морі. Воно лежало у спортивній сумці, до якої прив'язали якір.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що вся країна шокована.

Іспанію охопили акції проти домашнього насильства - сотні людей, особливо жінок і дітей, тримали в руках м'які іграшки на згадку про дівчаток.

Анна й Олівія зникли безвісти 27 квітня після того, як їхній батько Гімено забрав їх, щоб провести з ними час.

Сам Гімено також пропав безвісти, цивільна гвардія Іспанії припускає, що він вже мертвий.

У суботу оприлюднили дентальний звіт слідчого судді, подробиці якого опублікували в іспанській пресі. Ґрунтуючись на результатах розслідування, звіт описує ймовірні дії 37-річного Гімено.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Океанографічне судно Ángeles Alvariño шукало тіла дітей біля берегів Тенерифе

Томас Гімено та мати дівчаток, Беатріс Циммерман, зустрічалися з підліткового віку, але розлучилися минулого року під час пандемії. Обоє вже мали нових партнерів, однак Гімено надсилав колишній дружині "неприємні та образливі" повідомлення, йдеться у звіті слідчого судді.

Гімено "найімовірніше" вбив своїх доньок "спланованим та умисним чином", він залишив свою собаку, банківські картки з пін-кодами та ключі від авто у будинку своїх батьків. Він також віддав своїй новій дівчині 6200 євро (7500 доларів) готівкою та прощального листа.

Судовий документ стверджує, що Гімено вбив доньок у своєму будинку в день, коли їх оголосили зниклими безвісти. Потім він відвіз їхні тіла у порт, відплив на своєму човні на глибину біля берегів Тенерифе й приблизно о 22:30 викинув за борт мішки з тілами, обтяживши їх важкими предметами.

Звіт стверджує, що чоловік "прагнув створити невизначеність щодо доньок, сховавши їхні тіла у місцях ... де, як він думав, їх ніколи не знайдуть".

"Все це він зробив після того, як сказав своїй колишній дружині та родичам, що їде з Олівією та Анною, і їх більше ніколи не побачать".

Наступного дня його човен знайшли - він дрейфував у морі. Автокрісло Анни також плавало у воді.

Тіло Олівії знайшли у сумці 44 дні по тому на глибині 1000 метрів. Поруч була ще одна порожня сумка.

Відкритий лист матері

У неділю мама дітей опублікувала відкритий лист до громадськості.

Беатріс Циммерман написала, що це "найжахливіший акт, який може скоїти людина: вбити власних невинних дітей".

"Коли мені розповіли про це, мій світ обвалився, і як би важко це не було - але тепер я, принаймні, можу оплакувати їхню втрату", - сказала вона.

"Мені боляче, що я не змогла врятувати їхні життя. І у той момент мене не було поруч, щоб ми могли померти разом ... Але це неможливо, тому що Томас хотів, щоб я мучилася в їхніх пошуках усе моє життя".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На акції протесту діти тримали ляльки в пам'ять про Анну й Олівію

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акція проти насильства над жінками й дітьми на мадридській площі Пуерта-дель-Соль

Загальнонаціональні протести

Справа сестер вразила Іспанію і призвела до низки протестів проти насильства.

У п'ятницю близько 1000 людей - переважно жінки й діти - вийшли на акцію у Санта-Крус-де-Тенерифе. Одна молода дівчина тримала табличку з написом "Досить нас вбивати", повідомляє іспанська щоденна газета El País.

За даними уряду, в Іспанії з 2013 року 39 неповнолітніх загинули від рук їхнього батька, партнера або колишнього партнера матері.

Згідно зі статистикою іспанського уряду, лише цього року в країні внаслідок гендерного насильства загинули 19 жінок.