Українцям більше не треба здавати ПЛР-тест по поверненню в Україну

5 годин(и) тому

Автор фото, Unian

Кабінет міністрів скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус або самоізоляції для українців, що повертаються з-за кордону.

Скасування заборони також зачепить іноземців, які мають право постійного проживання в Україні.

Таке рішення пов'язали із тим, що всі українські регіони наразі перебувають в так званій "зеленій" зоні - поки така ситуація зберігатиметься, перетин кордону буде безперешкодним.

"При "зеленому" рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ", - йдеться у повідомленні міністерства охорони здоров'я".

Водночас від іноземців задля в'їзду до України й надалі вимагатимуть негативний тест або довідку про повний курс вакцинації, а також страховий поліс, який враховує і можливість захворювання на Covid-19.

Під час засідання уряду 16 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль також заявив про продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня.

При цьому, за його словами, деякі карантинні обмеження послаблять найближчим часом.

Адаптивний карантин в Україні діє з 24 лютого: регіони ділять на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" карантинні зони - карантинні правила залежать від зони, в яку потрапив регіон.

Станом на 16 червня всі українські регіони потрапляють в "зелену" зону.