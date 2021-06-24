Євро 2020. Хто, з ким і коли зіграє в 1/8 фіналу
Ввечері у середу, 23 червня, визначилися усі учасники 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу.
Хтось, як Нідерланди та Італія, забезпечив собі путівку до плей-офф заздалегідь, а комусь, як Україні, не залишалося нічого, окрім як до останнього сподіватися на вдалий для себе результат поєдинків інших збірних.
Збірній Україні зрештою пощастило - завдяки вдалим підсумкам матчів Швеції з Польщею та Іспанії зі Словаччиною "жовто-сині" проходять до наступної стадії турніру. Навіть попри те, що програли два з трьох поєдинків групового етапу.
Згідно з сіткою Євро, в 1/8 українські збірники зійдуться зі шведами - матч відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго.
Загалом до раунду плей-офф вийшли 16 найкращих команд європейської першості. Хто з ким зіграє і на якого суперника очікувати Україні в разі перемоги над Швецією?
Поєдинки 1/8 фіналу
Уельс - Данія. 26 червня, 19:00. Матч відбудеться в Амстердамі
Італія - Австрія. 26 червня, 22:00. Лондон
Нідерланди - Чехія. 27 червня, 19:00. Будапешт
Бельгія - Португалія. 27 червня, 22:00. Севілья
Хорватія - Іспанія. 28 червня, 19:00. Копенгаген
Франція - Швейцарія. 28 червня, 22:00. Бухарест
Англія - Німеччина. 29 червня, 19:00. Лондон.
Швеція - Україна. 29 червня, 22:00. Глазго
Поєдинки 1/4 фіналу
В разі якщо підопічним Андрія Шевченка таки вдасться реабілітуватися перед вболівальниками за невдалий виступ на груповому етапі і перемогти шведів, то в чвертьфіналі збірна Україна зійдеться з переможцем пари Англія - Німеччина.
Ось як виглядатиме загальна сітка чвертьфіналів.
Хорватія/Іспанія - Франція/Швейцарія. 2 липня, 19:00. Санкт-Петербург
Італія/Австрія - Бельгія/Португалія. 2 липня, 22:00. Мюнхен
Уельс/Данія - Нідерланди/Чехія. 3 липня, 19:00. Баку
Англія/Німеччина - Швеція/Україна. 3 липня, 22:00. Рим
Поєдинки 1/2 фіналу
Переможець чвертьфіналу 1 - Переможець чвертьфіналу 2. 6 липня, 22:00, Лондон
Переможець чвертьфіналу 3 - Переможець чвертьфіналу 4. 7 липня, 22:00, Лондон
Фінал
Переможець Євро з'ясується 11 липня - поєдинок так само проходитиме у Лондоні.