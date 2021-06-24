Євро 2020. Хто, з ким і коли зіграє в 1/8 фіналу

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Ввечері у середу, 23 червня, визначилися усі учасники 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу.

Хтось, як Нідерланди та Італія, забезпечив собі путівку до плей-офф заздалегідь, а комусь, як Україні, не залишалося нічого, окрім як до останнього сподіватися на вдалий для себе результат поєдинків інших збірних.

Збірній Україні зрештою пощастило - завдяки вдалим підсумкам матчів Швеції з Польщею та Іспанії зі Словаччиною "жовто-сині" проходять до наступної стадії турніру. Навіть попри те, що програли два з трьох поєдинків групового етапу.

Згідно з сіткою Євро, в 1/8 українські збірники зійдуться зі шведами - матч відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго.

Загалом до раунду плей-офф вийшли 16 найкращих команд європейської першості. Хто з ким зіграє і на якого суперника очікувати Україні в разі перемоги над Швецією?

Поєдинки 1/8 фіналу

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Після відверто провального матчу з Австрією збірна України опинилася під хвилею критики. Однак поразка все ж не завадила пройти до плей-офф

Уельс - Данія. 26 червня, 19:00. Матч відбудеться в Амстердамі

Італія - Австрія. 26 червня, 22:00. Лондон

Нідерланди - Чехія. 27 червня, 19:00. Будапешт

Бельгія - Португалія. 27 червня, 22:00. Севілья

Хорватія - Іспанія. 28 червня, 19:00. Копенгаген

Франція - Швейцарія. 28 червня, 22:00. Бухарест

Англія - Німеччина. 29 червня, 19:00. Лондон.

Швеція - Україна. 29 червня, 22:00. Глазго

Поєдинки 1/4 фіналу

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Якби Україна посіла друге, а не третє місце в групі, то в наступному раунді на "жовто-синіх" чекав би набагато серйозніший суперник, ніж Швеція - збірна Італії

В разі якщо підопічним Андрія Шевченка таки вдасться реабілітуватися перед вболівальниками за невдалий виступ на груповому етапі і перемогти шведів, то в чвертьфіналі збірна Україна зійдеться з переможцем пари Англія - Німеччина.

Ось як виглядатиме загальна сітка чвертьфіналів.

Хорватія/Іспанія - Франція/Швейцарія. 2 липня, 19:00. Санкт-Петербург

Італія/Австрія - Бельгія/Португалія. 2 липня, 22:00. Мюнхен

Уельс/Данія - Нідерланди/Чехія. 3 липня, 19:00. Баку

Англія/Німеччина - Швеція/Україна. 3 липня, 22:00. Рим

Поєдинки 1/2 фіналу

Переможець чвертьфіналу 1 - Переможець чвертьфіналу 2. 6 липня, 22:00, Лондон

Переможець чвертьфіналу 3 - Переможець чвертьфіналу 4. 7 липня, 22:00, Лондон

Фінал

Переможець Євро з'ясується 11 липня - поєдинок так само проходитиме у Лондоні.