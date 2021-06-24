Історія про жінку, що народила 10 дітей, виявилася фейком. Вона навіть не була вагітною

1 година тому

Автор фото, AFRICAN NEWS AGENCY (ANA)

Історія про жінку з Південної Африки, яка твердила, що народила 10 дітей і побила світовий рекорд, виявилася фейком.

Насправді вона навіть не була вагітною, повідомила влада південноафриканської провінції Гаутенг за підсумками розслідування.

Водночас влада не розповіла, що могло бути мотивом для створення цього фейку.

На початку червня низка міжнародних ЗМІ, зокрема BBC, написали, що 37-річна річна Госіаме Тамара Сітхоле народила 10 дітей у лікарні в Преторії за допомогою кесаревого розтину.

Після цього регіональна влада намагалася з'ясувати, що саме сталося, і в середу, 24 червня, повідомили про результати розслідування.

"Лікарі з'ясували, що Сітхоле останнім часом дітей не народжувала, - йдеться в заяві адміністрації Гаутенга, на яке посилається видання The South African. - Крім того, встановили, що останнім часом вона не була вагітною".

Як повідомляє південноафриканський сайт Times Live, місцеві соціальні працівники були занепокоєні станом психіки Сітхоле, і 18 червня відправили її до лікарні.

"Спочатку передбачалося, що вона мала провести в лікарні 72 години… Але згідно з законом про захист психічного здоров'я, лікарі рекомендували залишити її в лікарні ще на сім днів для нагляду", - кажуть в адміністрації Гаутенга.

За даними лондонського видання iNews, адвокат жінки повідомив, що наразі її тримають в лікарні проти її волі, і він звернеться до суду з вимогою про її звільнення.

ЗМІ, які повідомляли про "вагітність" Сітхоле, публікували її фото з великим животом. Про те, яким саме чином були зроблені ці знімки, зараз не повідомляється.

BBC, як і багато інших видань, написали про цю історію після того, як факт народження 10 дітей підтвердив мер міста. Проте згодом представники уряду пояснили, що він покладався виключно на слова родини, однак на власні очі новонароджених дітей він не бачив.

Як пише iNews, родина вірогідного батька Тебого Цотеці минулого тижня повідомила, що "дітей не бачила і покладалася на слова його подруги, яка подзвонила, щоб повідомити про народження".

"Він кілька разів намагався відвідати свою подругу і новонароджених, але вона відмовлялася розкривати ані те, де вона перебуває, ані те, в якому стані діти, - йдеться в повідомленні. - Родина вирішила, що до того часу, поки в нас не буде іншої інформації, ми вважатимемо, що Тебого Цотеці і Госіаме Сітхоле 10 дітей не народжували".

iNews також цитує заяву міністерства охорони здоров'я ПАР, яке також вивчало обставини історії.

"Результати нашого попереднього розслідування підтвердили, що в лікарні "Стів Біко" ніяких 10 дітей не було. Ми також встановили, що цей медичний заклад округу Цване жодним чином не міг забезпечити народження 10 малюків, там немає таких можливостей".

Окрім того, влада Гаутенга має намір подати до суду на редактора сайту Pretoria News Пієта Рампеді, який написав історію про 10 дітей, та медіахолдинг Independent Online, який є власником ресурсу.

З-поміж іншого, сайт Pretoria News твердив, що діти дійсно народилися, а влада нібито заперечувала це, намагаючись приховати "медичну халатність".

"Такі твердження є хибними, необґрунтованими і направлені лише на підрив хорошої репутації лікарні "Стів Боко" і уряду Гаутенг", - йдеться в заяві регіональної адміністрації.