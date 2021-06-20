У Парижі дві жінки на електросамокаті на смерть збили людину. Їх шукає поліція

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Смертельний інцидент поновив дискусію щодо електросамокатів у Парижі (архівне фото)

Французька поліція розшукує двох жінок після смерті пішохода, якого в Парижі збив електричний скутер, повідомляють чиновники.

31-річна жертва, громадянка Італії, яку називають Міріам, гуляла вздовж Сени в ніч проти понеділка, коли її збив електросамокат.

За повідомленнями, пара на самокаті їхала з великою швидкістю і не зупинилася.

Прокуратура відкрила розслідування за фактом вбивства, обтяженого ненаданням допомоги.

Потерпіла, яка, за повідомленнями, гуляла з другом, вдарилася головою об тротуар і в неї зупинилося серце. Водолази з річкової поліції, що патрулювали Сену, надали їй невідкладну медичну допомогу, і серцевий ритм вдалося відновити через 30 хвилин.

Її забрали у непритомному стані до лікарні, де вона перебувала в комі до смерті у середу. Жінка походила з регіону Капальбіо, що в Тоскані, й працювала офіціанткою в невеликому італійському ресторані.

Інцидент стався о 01:00 за місцевим часом на правому березі Сени біля Мосту Міняйл. Поліція шукає свідків та вивчає кадри відеоспостереження з цього району.

Справа відновила дебати щодо електросамокатів у Парижі через занепокоєння щодо безпеки пішоходів.

Самокати можуть їздити зі швидкістю понад 50 км/год, і їхня популярність зростає, частково через низький вплив на довкілля.

У 2019 році уряд Франції запровадив правила після сотень інцидентів, зокрема кілька смертей. Водії самокатів мають бути старшими за 12 років і не можуть їздити по тротуару.