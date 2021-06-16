Байден та Путін розпочали зустріч. Всі подробиці

1 година тому

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Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін розпочали зустріч у Женеві.

Саміт проходить на віллі Ла Гранж - там само, де у 1985 році зустрічалися Михайло Горбачов і Рональд Рейган.

На сходах вілли президент Швейцарії Гі Пармелон привітав обох президентів. Байден та Путін потисли руки та увійшли до приміщення.

Зустріч розпочалася вчасно о 14.30 за Києвом. Путін, який має звичку запізнюватись на офіційні заходи, прибув незвично вчасно, зазначає кореспондент ВВС з Женеви.

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"Завжди краще зустрічатися особисто", - сказав російському колезі на початку зустрічі Байден, повідомляють журналісти з місця події.

Натомість Путін висловив сподівання, що зустріч буде "продуктивною".

Як очікується, головними темами зустрічі стануть контроль над озброєнням, боротьбу з кіберзлочинністю, інформаційну безпеку та зміни клімату.

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Окремо адміністрація Байдена наголосила, що темами розмови стане також військове втручання Росії в Україні, переслідування Олексія Навального та діяльність російських хакерів у США.

Президенти говоритимуть у форматі тет-а-тет та в розширеному форматі. За підсумками перемовин близько 19.00 за Києвом президенти вийдуть до преси, але не разом, а кожен окремо.

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