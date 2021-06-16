"ЛНР" каже, що допитала Протасевича. Україна вимагає пояснень від Білорусі

3 годин(и) тому

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Романа Протасевича вивели на брифінг білоруської влади у понеділок

У самопроголошеній "ЛНР" заявили, що "допитали" затриманого в Мінську білоруського позиційного журналіста Романа Протасевича. Україна вже звернулася до Білорусі за офіційними поясненнями.

Про "слідчі" дії з затриманим Протасевичем повідомляє видання "Новости Донбасса" з посиланням на самопроголошеного "генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка.

Він заявив, що невизнана "ЛНР" отримала "достатні неспростовні докази" причетності Протасевича до діяльності українського батальйону "Азов", а також до "убивств мирних мешканців Донбасу в 2014-2015 роках".

"Отримані свідчення Романа Протасевича дозволили значно просунутися в розслідуванні порушеної нашим наглядовим відомством в травні поточного року кримінальної справи", - сказав Горенко.

Раніше голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора заявив, що Мінськ не отримував запитів від "ЛНР" щодо допиту Протасевича.

Сам Роман Протасевич, якого привели на брифінг білоруської влади у понеділок, відмовився відповідати на питання про те, чи давав він якісь покази за запитом так званої "ЛНР".

Він пояснив це тим, що про ці питання може говорити лише зі Слідчим комітетом Білорусі.

Що каже українська влада

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що ніякої "генпрокуратури ЛНР" не може бути за визначенням, а фактичний контроль на тимчасово окупованих територіях в Луганській області здійснює окупаційна адміністрація Російської Федерації.

"Повідомлення про проведення "слідчих дій" у Білорусі слід розглядати в контексті намагань РФ надати підпорядкованим їй незаконним угрупованням хоч якоїсь псевдо суб'єктності. Це лише підтверджує, що операцію із примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням Романа Протасевича розіграно за російським сценарієм", - заявив у коментарі ВВС News Україна речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він переконаний, що Росія не втрачає шансу позбавити Білорусь суверенітету.

На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади надати офіційні пояснення.

Що робив Протасевич в "Азові"

Раніше білоруські державні ЗМІ повідомили, що нібито Протасевич воював на Донбасі у 2014-2015 роках. У той час хлопцю було всього 18-19 років.

Автор фото, HROMADSKE.UA Підпис до фото, У фрагменті сюжету "Громадського" видно Протасевича під час боїв "Азову" за Широкине навесні 2015 року. Він у цивільному.

Згодом засновник добровольчого підрозділу Нацгвардії "Азов" Андрій Білецький підтвердив, що затриманий у Білорусі журналіст Роман Протасевич справді "був з "Азовом".

"Так, Роман справді разом з "Азовом" та іншими військовими частинами боровся проти окупації України. Він був з нами під Широкиним, де отримав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово", - написав Білецький у Telegram.

Раніше сам Протасевич казав, що був в Україні під час Революції гідності.

Російські та деякі західні ЗМІ звинувачували "Азов", який зараз є полком Національної гвардії України, у відстоюванні нацистської ідеології. Це твердження в підрозділі рішуче відкидали.

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу (ТКГ) та радник голови Офісу президента Олексій Арестович раніше попередив, що, якщо білоруська влада допустить до Романа Протасевича представників так званої "ЛНР" з допитом, то це означатиме, що Олександр Лукашенко більше не може бути посередником, а Мінськ - майданчиком для переговорів.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Романа Протасевича і його дівчину, Софію Сапегу, затримали в Мінську

Це сталося після того, як Олександр Лукашенко через Володимира Путіна запросив представників так званої "ЛНР" "поставити питання" Роману Протасевичу.

Перехоплення літака

Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали у Мінську 23 травня по тому, як літак Ryanair із Афін до Вільнюса здійснив вимушену посадку у білоруській столиці - начебто через бомбу на борту, якої так і не знайшли.

І Романа Протасевича, і Софію Сапегу, яка є громадянкою Росії, нині утримують у слідчому ізоляторі КДБ.

Роману Протасевичу 26 років.

У 2015 році він разом з товаришем Степаном Путилою створив YouTube-блог NEXTA, який згодом під час масових протестів у Білорусі минулого року став Telegram-каналом з мільйонною аудиторією.

У Білорусі проти нього відкрили кілька справ, а пізніше його внесли до списку осіб, яких підозрюють у "причетності до терористичної діяльності", за що у країні передбачені найсуворіші санкції.