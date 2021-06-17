Козак Путіна. Дитинство кремлівського куратора України

"Льоша дуже сміливою і відповідальною дитиною був, вони приїздили до нас у село кожне літо з Олегом", - згадує у телефонній розмові з ВВС двоюрідна тітка російського опозиціонера Олексія Навального Наталя Іллівна.

4 лютого 2021