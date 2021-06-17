Козак Путіна. Дитинство кремлівського куратора України

Дмитро Козак, близький соратник Володимира Путіна і головний перемовник від Москви щодо війни на Донбасі, народився і закінчив школу в українському селі поблизу Умані.

Літні жителі села Бандурове, які пам'ятають Дмитра Кóзака як Мітю Козакá, стежать у новинах за войовничими заявами свого односельця.

Ми попросили їх розповісти, що вони думають про політичну позицію Козака і яким згадують його в дитинстві.

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