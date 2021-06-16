Закохані і закуті ланцюгом. Пара з Харкова оголосила про розлучення

1 година тому

17 червня харків'яни Олександр Кудлай та Вікторія Пустовітова знімуть кайданки, якими скували себе на чотири місяці.

У соцмережах пара повідомила, їхні стосунки "опинилися у патовій ситуації".

"На наш превеликий жаль, ми закінчуємо наші стосунки. Це все стало нашим минулим, до якого ми завжди будемо ставитися з повагою", — йдеться у повідомленні пари в Instagram.

17 червня опівдні у Києві у присутності експерта "Книги рекордів України" пара зніматиме ланцюг, який їх сковував місяцями,

Як повідомляє кореспондентка ВВС News Україна з Харкова з посиланням на слова Олександра, пара остаточно розходиться, а Вікторія переїжджає до іншої області.

Закохані скували себе ланцюгом 14 лютого, щоб, за їхніми словами, перевірити міцність своїх почуттів та встановити рекорд України.

Олександр каже, що спочатку хотів, щоб його з коханою скріпили хірургічними швами. Однак після консультації з лікарем пара відмовилася від такого варіанту і попросила скувати себе ланцюгом.

Вчинок закоханих викликав неоднозначні оцінки у соцмережах. Одні підтримували рішення пари і їхні почуття, інші підозрювали у такому вчинку можливий тиск з боку партнера.