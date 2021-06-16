Байден озвучив свою версію перемовин з Путіним. Згадав Україну

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив про повну підтримку територіальної цілісності України з боку США.

"США висловили прихильність суверенітету і територіальній цілісності України", - заявив Байден на брифінгу за результатами майже чотиригодинної зустрічі лідерів у Женеві.

Президент також наголосив, що домовився з Путіним про дипломатичні зусилля у питанні реалізації Мінських угод щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Він не суперечив мені. Однак, зрозуміло, що відмінності (у поглядах) були", - додав Байден.

Раніше на брифінгу за результатами переговорів Володимир Путін наголосив, що Росія готова сприяти реалізації мінських угод, "якщо українська сторона готова до цього".

Водночас президент РФ заявив, що нинішні пропозиції України щодо врегулювання конфлікту на Донбасі "не мають нічого спільного з Мінськими угодами".

"Тому які ж тут зобов'язання може взяти на себе Росія", - заявив Путін.

Путін також сказав, що Україну обговорювали, але не дуже детально, а тему можливого вступу України в НАТО "торкнулись мазком". "Тут немає що обговорювати", - заявив він.

Чотиригодинна зустріч

Джо Байден та Володимир Путін зустрілися у віллі Ла Гранж в Женеві 16 червня. Перемовини тривали близько чотирьох годин - це на годину менше, ніж очікувалось. Президенти говорили у вузькому та розширеному форматі.

Напередодні саміту в Женеві сторони наголошували, що зацікавлені в стабілізації і нормалізації відносин, які переживають не найкращі часи.

Відносини Росії та США переживають не найкращі часи. Лише навесні США запровадили проти Росії новий пакет санкцій, країни взаємно відкликали послів.

Крім того, Байден публічно назвав Путіна "вбивцею", а Путін у відповідь порівняв такі звинувачення з розладом шлунку.

За тиждень до зустрічі Байден мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, у якій обіцяв, що позиція України "обов'язково буде врахована", та "підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України".