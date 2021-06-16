Байден і Путін про Україну та виставка зброї у Києві. Теленовини ВВС за 16.06.21

39 хвилин(и) тому

У випуску 16 червня:

Історична зустріч. Про що у Женеві домовилися президенти США та Росії.

Нові ударні дрони, танки та ракети. Чим дивують на виставці у Києві?

Режим припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом не протримався і місяця. Ізраїль завдав авіаудару по об'єктах Хамасу у Газі - у відповідь на повітряні кулі із запальною сумішшю від палестинців.

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