Байден і Путін про Україну та виставка зброї у Києві. Теленовини ВВС за 16.06.21
У випуску 16 червня:
- Історична зустріч. Про що у Женеві домовилися президенти США та Росії.
- Нові ударні дрони, танки та ракети. Чим дивують на виставці у Києві?
- Режим припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом не протримався і місяця. Ізраїль завдав авіаудару по об'єктах Хамасу у Газі - у відповідь на повітряні кулі із запальною сумішшю від палестинців.
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