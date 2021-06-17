Китай створює нову космічну базу і вже відправив туди космонавтів
Китай відправив на навколоземну орбіту трьох астронавтів, які почнуть заселяти нову космічну станцію.
Троє чоловіків - Ні Хайшен, Лю Бомін і Тан Хонгбо - проведуть три місяці на "Тяньхе" - базовому модулі майбутньої космічної бази на висоті 380 км над Землею.
Це буде найдовша китайська пілотована космічна місія.
У четвер зранку капсула "Шеньчжоу-12" успішно покинула Землю на ракеті "Чанчжен 2F", яку запустили з пустелі Гобі.
Цей запуск і місія є черговим свідченням все більшого космічного потенціалу Китаю, відзначають оглядачі.
Лише за останні пів року країна змогла доправити Землю зразки породи з Місяця, а також успішно посадити марсохід на поверхню "Червоної планети" - обидві ці місії були вкрай складними та вимагали значних ресурсів.
Що команда робитиме у космосі?
Головна задача для командира Ні Хайшена і його людей - запустити в дію 22-тонний модуль "Тяньхе".
"Ми маємо облаштувати нашу нову домівку в космосі та тестувати нові технології. Тож місія непроста і перед нею стоїть багато викликів", - розповів командир місії перед стартом.
Модуль "Тяньхе" є циліндром завдовжки 16,6 метрів і завширшки 4,2 метри. З Землі його запустили у квітні.
Це перший та головний елемент майбутньої 70-тонної китайської орбітальної бази, яка складатиметься з житлових модулів, наукових лабораторій та навіть телескопа класу "Хаббл" для вивчення космосу.
Нові модулі будуть поступово запускати з Землі та підключати протягом кількох наступних років.
За цей час на "Тяньхе" регулярно доправлятимуть вантажі та нові команди космонавтів.
Космічні амбіції Китаю
Китай в останні роки не приховував свої космічні амбіції.
Китайці вкладають у космічні проєкти величезні кошти та стали першою країною, яка запустила автоматизований колісний ровер на зворотну сторону Місяця у 2019 році.
Китаю доводиться розраховувати виключно на свій досвід, адже країну виключили з клубу учасників Міжнародної космічної станції (МКС).
США, які курують МКС разом з Росією, європейськими країнами, Канадою та Японією, не планують співпрацю з китайцями на орбіті.
Водночас Китай заявив, що готовий відкрити свою майбутню базу для проєктів інших країн.
Тут, вочевидь, мова йде, перш за все, про міжнародні наукові експерименти, але у перспективі може дійти і до візитів іноземних космонавтів.
Наприклад, російських, адже у минулому Москва ділилася з Пекіном космічними технологіями.
Китайський лідер Сі Цзіньпін також публічно підтримує космічні зусилля країни, а державні ЗМІ регулярно пишуть про "космічну мрію" як крок на шляху до "національного відновлення".