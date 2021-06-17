Китай створює нову космічну базу і вже відправив туди космонавтів

3 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Капсула "Шеньчжоу-12" покидає Землю з космодрому в пустелі Гобі

Китай відправив на навколоземну орбіту трьох астронавтів, які почнуть заселяти нову космічну станцію.

Троє чоловіків - Ні Хайшен, Лю Бомін і Тан Хонгбо - проведуть три місяці на "Тяньхе" - базовому модулі майбутньої космічної бази на висоті 380 км над Землею.

Це буде найдовша китайська пілотована космічна місія.

У четвер зранку капсула "Шеньчжоу-12" успішно покинула Землю на ракеті "Чанчжен 2F", яку запустили з пустелі Гобі.

Цей запуск і місія є черговим свідченням все більшого космічного потенціалу Китаю, відзначають оглядачі.

Лише за останні пів року країна змогла доправити Землю зразки породи з Місяця, а також успішно посадити марсохід на поверхню "Червоної планети" - обидві ці місії були вкрай складними та вимагали значних ресурсів.

Що команда робитиме у космосі?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Астронавти - Китай не розкривав їхні особи до останнього

Головна задача для командира Ні Хайшена і його людей - запустити в дію 22-тонний модуль "Тяньхе".

"Ми маємо облаштувати нашу нову домівку в космосі та тестувати нові технології. Тож місія непроста і перед нею стоїть багато викликів", - розповів командир місії перед стартом.

Модуль "Тяньхе" є циліндром завдовжки 16,6 метрів і завширшки 4,2 метри. З Землі його запустили у квітні.

Це перший та головний елемент майбутньої 70-тонної китайської орбітальної бази, яка складатиметься з житлових модулів, наукових лабораторій та навіть телескопа класу "Хаббл" для вивчення космосу.

Нові модулі будуть поступово запускати з Землі та підключати протягом кількох наступних років.

За цей час на "Тяньхе" регулярно доправлятимуть вантажі та нові команди космонавтів.

Космічні амбіції Китаю

Підпис до фото, Такою буде китайська модульна космічна станція

Китай в останні роки не приховував свої космічні амбіції.

Китайці вкладають у космічні проєкти величезні кошти та стали першою країною, яка запустила автоматизований колісний ровер на зворотну сторону Місяця у 2019 році.

Китаю доводиться розраховувати виключно на свій досвід, адже країну виключили з клубу учасників Міжнародної космічної станції (МКС).

США, які курують МКС разом з Росією, європейськими країнами, Канадою та Японією, не планують співпрацю з китайцями на орбіті.

Водночас Китай заявив, що готовий відкрити свою майбутню базу для проєктів інших країн.

Тут, вочевидь, мова йде, перш за все, про міжнародні наукові експерименти, але у перспективі може дійти і до візитів іноземних космонавтів.

Наприклад, російських, адже у минулому Москва ділилася з Пекіном космічними технологіями.

Китайський лідер Сі Цзіньпін також публічно підтримує космічні зусилля країни, а державні ЗМІ регулярно пишуть про "космічну мрію" як крок на шляху до "національного відновлення".