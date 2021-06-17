Більше тисячі каратів. Знайшли один з найбільших алмазів у історії

1 година тому

Автор фото, AFP

У Ботсвані показали алмаз, який вважають третім за величиною у світі.

Його вага - 1 098 каратів.

Алмаз продемонстрували президенту Моквітсі Матсісі через два тижні після того, як його знайшла видобувна компанія Debswana.

Величезний коштовний камінь лише трохи легший від другого в світі найбільшого алмазу, знайденого в 2015 році у тій же Ботсвані - Леседі ла Рона вагою 1 109 каратів.

А найбільшим алмазом, який коли-небудь знаходили, є "Кулліан" або "Зірка Африки" вагою 3 106 каратів. Його знайшли ще у 1905 році у Південній Африці.

Знайдений зараз у Ботсвані камінь ще має отримати свою назву.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Довжина 73 мм, ширина 52 мм і товщина 27 мм

Ботсвана є найбільшим виробником алмазів у Африці.

"Це найбільший алмаз, який виявила компанія Debswana за свою понад 50-річну історію", - заявила виконувачка обов'язків директорки компанії Лінетт Армстронг.

"За нашими попередніми оцінками, це може бути третій найбільший дорогоцінний камінь у світі", - додала вона.

Фірма Debswana є спільним підприємством уряду Ботсвани та найбільшої у світі алмазодобувної компанії De Beers.

Міністр корисних копалин Ботсвани Лефоко Моагі заявив, що знахідка сталася як ніколи вчасно, адже продажі алмазів і діамантів дуже впали минулого року через пандемію.

За словами Лінетт Армстронг, компанія ще вирішує, як саме будуть продавати "рідкісний та надзвичайний камінь" - через мережу De Beers чи через фірму, яка належить державі.