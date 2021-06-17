Бійка у Раді: "слуга народу" Потураєв заговорив про розстріл ОПЗЖ, ті кинулися до трибуни
У четвер в парламенті сталася штовханина між депутатами ОПЗЖ та "слугами народу" після слів Микити Потураєва про "розстріл фракції".
Завершилося все штовханиною між Іллею Кивою та Миколою Тищенком.
"Витягнуть і розстріляють"
Це сталося під час розгляду правок до закону про Нацраду з телебачення і радіомовлення.
"Нас питали, коли закінчиться епоха бідності - тоді, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона, коли повсталий народ витягне оцю фракцію, сукупні статки якої співставні з річним бюджетом України, і розстріляє", - заявив Микита Потураєв у відповідь на репліку когось з ОПЗЖ.
"На жаль, ми демократична країна. І змушені йти повільно. І знищувати вас політично - разом з усіма іншими фракціями цього парламенту. Ось коли закінчиться епоха бідності і брехні", - додав Потураєв.
Кива проти Тищенка
Після цього до трибуни підійшли депутати від ОПЗЖ Олег Волошин та Ілля Кива, а спікер зупинив голосування.
Далі до трибуни зібралося ще більше депутатів від ОПЗЖ та "Слуги народу" і сталася штовханина.
А депутати від ОПЗЖ вимагали вибачень від Микити Потураєва.
На кадрах видно, як Ілля Кива спочатку штовхав "слугу народу" Богдана Яременка. Нестор Шуфрич при цьому заспокоював Киву.
А зі сторони "слуг народу" біля трибуни були Микола Тищенко, Єгор Чернєв та інші депутати.
У підсумку Ілля Кива почав перепалку і штовханину вже з Миколою Тищенком, спробував "заломати" його.
Далі Киві вдалося відтягнути Тищенка від трибуни у бік депутатів від своєї фракції.
"Коля просто думав, що він самий сильний", - пізніше прокоментував сутичку Ілля Кива виданню "Страна".
Вибачення Потураєва
Дмитро Разумков оголосив перерву, але згодом засідання продовжилося.
А Микита Потураєв вибачився з трибуни.
"На жаль, мої слова сприйняли як образу і навіть заклик до насильницьких дій. Я за це приношу глибоке вибачення. Я переконаний, що в цьому залі жодна людина не заслуговує на жодні репресії. Тим більше, на насильство", - пояснив Микита Потураєв.
Свої слова він пояснив емоціями.
Водночас депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич, який цього разу не був серед активних учасників бійки, заявив, що його колеги відмовляються брати участь у засіданнях комітету з гуманітарної політики, який очолює Микита Потураєв.
"Різні були протистояння, але заклик вбивати прозвучав уперше. Микита, як це можливо?" - запитав Шуфрич.
При цьому один з лідерів ОПЗЖ Вадим Рабінович, який проходив біля мікрофона Шуфрича, крикнув: "У тюрмі буде сидіти, гнида".
"Хочу привітати, це була перша реальна бійка у парламенті 9-го скликання. І це все, Микито, завдяки тобі", - додав Шуфрич.
А інший член ОПЗЖ Юрій Павленко закликав, щоб регламентний комітет Ради оцінив висловлюванням Потураєва.