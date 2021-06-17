Бійка у Раді: "слуга народу" Потураєв заговорив про розстріл ОПЗЖ, ті кинулися до трибуни

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Канал Рада

У четвер в парламенті сталася штовханина між депутатами ОПЗЖ та "слугами народу" після слів Микити Потураєва про "розстріл фракції".

Завершилося все штовханиною між Іллею Кивою та Миколою Тищенком.

"Витягнуть і розстріляють"

Це сталося під час розгляду правок до закону про Нацраду з телебачення і радіомовлення.

"Нас питали, коли закінчиться епоха бідності - тоді, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона, коли повсталий народ витягне оцю фракцію, сукупні статки якої співставні з річним бюджетом України, і розстріляє", - заявив Микита Потураєв у відповідь на репліку когось з ОПЗЖ.

"На жаль, ми демократична країна. І змушені йти повільно. І знищувати вас політично - разом з усіма іншими фракціями цього парламенту. Ось коли закінчиться епоха бідності і брехні", - додав Потураєв.

Кива проти Тищенка

Автор фото, Канал "Рада" Підпис до фото, Ілля Кива (у правому нижньому кутку) - один з активних учасників штовханини

Після цього до трибуни підійшли депутати від ОПЗЖ Олег Волошин та Ілля Кива, а спікер зупинив голосування.

Далі до трибуни зібралося ще більше депутатів від ОПЗЖ та "Слуги народу" і сталася штовханина.

А депутати від ОПЗЖ вимагали вибачень від Микити Потураєва.

На кадрах видно, як Ілля Кива спочатку штовхав "слугу народу" Богдана Яременка. Нестор Шуфрич при цьому заспокоював Киву.

А зі сторони "слуг народу" біля трибуни були Микола Тищенко, Єгор Чернєв та інші депутати.

У підсумку Ілля Кива почав перепалку і штовханину вже з Миколою Тищенком, спробував "заломати" його.

Далі Киві вдалося відтягнути Тищенка від трибуни у бік депутатів від своєї фракції.

"Коля просто думав, що він самий сильний", - пізніше прокоментував сутичку Ілля Кива виданню "Страна".

Вибачення Потураєва

Дмитро Разумков оголосив перерву, але згодом засідання продовжилося.

А Микита Потураєв вибачився з трибуни.

"На жаль, мої слова сприйняли як образу і навіть заклик до насильницьких дій. Я за це приношу глибоке вибачення. Я переконаний, що в цьому залі жодна людина не заслуговує на жодні репресії. Тим більше, на насильство", - пояснив Микита Потураєв.

Свої слова він пояснив емоціями.

Водночас депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич, який цього разу не був серед активних учасників бійки, заявив, що його колеги відмовляються брати участь у засіданнях комітету з гуманітарної політики, який очолює Микита Потураєв.

"Різні були протистояння, але заклик вбивати прозвучав уперше. Микита, як це можливо?" - запитав Шуфрич.

При цьому один з лідерів ОПЗЖ Вадим Рабінович, який проходив біля мікрофона Шуфрича, крикнув: "У тюрмі буде сидіти, гнида".

"Хочу привітати, це була перша реальна бійка у парламенті 9-го скликання. І це все, Микито, завдяки тобі", - додав Шуфрич.

А інший член ОПЗЖ Юрій Павленко закликав, щоб регламентний комітет Ради оцінив висловлюванням Потураєва.