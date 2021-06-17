Крістіану Еріксену імплантують серцевий стимулятор. Чи можна грати з таким у футбол

37 хвилин(и) тому

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29-річному гравцю збірної Данії Крістіану Еріксену, в якого під час поєдинку Євро-2020 зупинилося серце, імплантують дефібрилятор.

Футболіст погодився на цю операцію після рекомендацій данських і міжнародних фахівців.

Пристрій, про який йдеться, має назву кардіовертер-дефібрилятор (ICD) - він в автоматичному режимі постійно спостерігає за ритмом серцевих скорочень, і коли виявляє порушення, генерує серію електричних імпульсів, аби нормалізувати ритм.

Наразі Крістіан Еріксен продовжує перебувати в лікарні і каже, що з ним "усе гаразд".

Інцидент із гравцем стався наприкінці першого тайму матчу між збірними Данії та Фінляндії: Еріксен раптово впав на землю і знепритомнів, після чого до нього підбігли медики, яким довелося робити йому непрямий масаж серця - незабаром він отямився.

Лікар збірної Данії Мартін Боесен згодом розповів: "Він помер. Ми зробили серцеву реанімацію, це була зупинка серця. Наскільки ми були близькими до того, щоб його втратити? Я не знаю, але ми повернули його після однієї дефібриляції, тобто доволі швидко".

Єнс Кляйнфельд, інший лікар, який допомагав рятувати Еріксена прямо на полі, розповів, що той повернувся до тями приблизно за 30 секунд: "Він розплющив очі, і я міг вже говорити з ним".

"Це був дуже хвилюючий момент [...] Я запитав "Ну що, ти повернувся, ти з нами? Він відповів "Так, я з вами" і "Чорт забирай, мені ж всього 29 років".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Це фото, як Крістіана Еріксена виносять з поля, але вже при тямі, стало полегшенням для багатьох, адже показало, що гравець живий

Наразі не до кінця зрозуміло, чи зможе Еріксен, який грає за міланський "Інтер", продовжити кар'єру.

Проте відомо, що є футболісти, які продовжують виступи на найвищому рівні з імплантованими пристроями ICD - такими сами ж як і той, що хочуть вживити Еріксену.

Приміром, з ICD грає захисник збірної Нідерландів і амстердамського "Аякса" Дейлі Блінд.

У грудні 2019 році йому також стало зле прямо під час матчу, але той поєдинок він все ж зрештою дограв.

Після медогляду йому поставили діагноз міокардит. Блінду зробили операцію, встановивши ICD. Вже у лютому 2020-го футболіст вийшов на футбольне поле.

"Це в першу чергу спосіб убезпечити себе, - пояснював Блінд. - Пристрій розташований радше під шкірою, ніж безпосередньо біля серця. Він там на екстрений випадок. У переважній більшості випадків він взагалі не спрацьовує".