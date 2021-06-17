Україна - Північна Македонія. Перша нервова перемога збірної на Євро-2020

39 хвилин(и) тому

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У другому турі групового етапу Євро-2020 збірна України переграла Північну Македонію з рахунком 2:1. Це перша перемога "жовто-синіх" на нинішній першості, яка загалом далась дуже нервово.

З самого початку поєдинку українці пішли в атаку, увесь перший тайм проходив практично за їх повного домінування.

Відкрити рахунок збірній Україні вдалося на 29-й хвилині: після подачі кутового м'яч на дальню стійку скинув Олександр Караваєв, де його передачу замкнув Андрій Ярмоленко.

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На другий гол чекати довелося не довго: на 34-й хвилині той-таки Ярмоленко відзначився вже гольовим пасом - з правого флангу він віддав передачу на хід Яремчуку, а той закотив м'яча у ближній кут.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гол Яремчука

Через кілька хвилин македонці дали привід українцям понервувати: голом відзначився Горан Пандєв, але, на щастя для "жовто-синіх", з офсайду - взяття воріт не зарахували.

За підсумками першого тайму Україна мала 60% володіння м'ячем та 11 ударів в бік воріт суперника - проти трьох у македонців.

Друга половина матчу розпочалася вже з менш очевидною перевагою українців - Північна Македонія мала кілька небезпечних атак, одна з яких завершилася заробленим пенальті: суддя розгледів у боротьбі за м'яч між Караваєвим і Пандєвим порушення з боку українця.

Під час пенальті голкіпер збірної України Бущан зреагував на удар Езгана Аліоскі, але відбив м'яча перед собою, першим на добиванні опинився македонець - 2:1.

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Далі гра тривалий час відбувалась на рівних: обидві команди обмінювалися атаками, але до голів справа не доходила.

Шанс збільшити перевагу на 82-й хвилині отримала Україна: після удару Малиновського зі штрафного м'яч влучив у руку македонцю - суддя призначив пенальті.

Бити 11-метровий взявся той-таки Малиновський, але безуспішно - удар парирував голкіпер Дімітрієвскі.

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Таким чином після другого туру збірна України набрала три очки з шести можливих. Стільки ж наразі у конкурентів по групі - Нідерландів та Австрії, - але вони зіграли на одну гру менше - свій другий матч обидві збірні зіграють пізно ввечері у четвер.

Наступний матч Україна зіграє з Австрією 21 червня.

Переможці групового етапу визначаться після третього туру - до 1/8 фіналу вийдуть 16 збірних: по двоє лідерів з кожної з шести груп, а також чотири команди, які посіли третю сходинку.

Шанс на прохід до наступної стадії з третього місця збірні матимуть у такій послідовності параметрів: з кращими показниками щодо кількості набраних очок, різниці забитих та пропущених м'ячів, кількості забитих голів та перемог, мінімумом дисциплінарних покарань (жовтих і червоних карток) та місця в рейтингу за підсумками відбіркового турніру.

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У попередньому матчі на Євро-2020 українці у драматичному поєдинку з Нідерландами програли з рахунком 2:3.

Поступаючись 0:2, "жовто-сині" змогли відігратися, але за кілька хвилин отримали ще один м'яч у свої ворота.

Футбольні оглядачі називали цю гру найкращим і найвидовищнішим поєдинком турніру на той момент.