У Байдена кажуть, що тепер він "вдягнув мантію вождя вільного світу"

15 хвилин(и) тому

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У Білому домі вважають, що президент США Джо Байден повернув собі лідерські позиції після свого європейського турне, заявив радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Турне тривало протягом тижня, під час нього Байден взяв участь в самітах "Великої сімки", НАТО, США та ЄС, а також зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Суть в тому, що Джо Байден впевнено та майстерно вдягнув мантію вождя вільного світу у цій подорожі. Попередній президент поступився цією мантією, а цей президент наполегливо повернув її. І як основоположний результат подорожі, я думаю, що це найважливіше", - заявив Салліван.

Представник Білого дому назвав п'ять головних досягнень поїздки.

Серед іншого він назвав роль США у глобальній боротьбі з пандемією коронавірусу. Зокрема, США пообіцяли надати пів мільярда вакцин Pfizer 100 найбіднішим країнам світу.

Крім того, Байден начебто згуртував Захід в питанні Китаю, а НАТО вперше "по-справжньому серйозно поставилось до викликів безпеки", які виникли через Китай.

За словами Саллівана, Джо Байден "безпосередньо кинув виклик Путіну" з низки питань. Серед них Салліван назвав питання дотримання в РФ прав людини, "несправедливе ув'знення Олексія Навального", тиск на "Радіо Свобода" в Росії.

"Його розлогі публічні коментарі про те, що американський президент має виступати та висловлюватися щодо прав людини та демократії, що це закладено в американській ДНК. І це, я думаю, ставить знак оклику в усій цій поїздці, зосередженій на поверненні цінностей в основу зовнішньої політики Америки", - заявив Салліван.

Про Україну у своєму брифінгу представник Білого дому не згадував.