Моргенштерн судиться з СБУ в скандальному адмінсуді Києва. Хоче права їхати в Україну

1 година тому

Автор фото, Getty Images

До Окружного адмінсуду Києва надійшов позов від російського репера Моргенштерна - він прагне оскаржити нещодавнє рішення про включення співака до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці.

Про це повідомляється на сайті Окружного адмінсуду.

У суді зазначили, що наразі вирішують питання щодо відкриття провадження за даним позовом.

"Позивач просить ОАСК визнати протиправними дії СБУ стосовно підготовки документів до Міністерства культури та інформаційної політики щодо внесення громадянина РФ Алішера Валєєва (сценічне ім'я Morgenshtern) до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці", - йдеться в повідомленні суду.

Також співак просить визнати протиправним відповідний наказ Мінкультури.

До так званого "чорного списку" Моргенштерна внесли 29 квітня цього року.

В СБУ тоді пообіцяли, що Моргенштерн не буде проводити концерти в Україні.

Його концерти планувалися на літо в Києві, Харкові та Запоріжжі.

Але 21 квітня сам Моргенштерн оголосив про те, що має намір скасувати концерти в Україні, бо боїться приїздити в країну.

"Зараз ми взагалі не поїдемо, бо там починаються якісь штуки прикольні. І, схоже, знову переноситимуться концерти, бо більша частина артистів вже все перенесла. Мені страшно банально, я не обманюватиму. Мені страшно їхати", - заявив тоді Моргенштерн в Instagram.

Чим відомий Окружний адмінсуд

Окружний адмінсуд давно має скандальну репутацію через низку резонансних рішень.

У 2019 році, приміром, ОАСК за позовом Ігоря Коломойського визнав націоналізацію "ПриватБанку" незаконною.

Її в суді назвали "безпідставною та такою, що здійснена з численними порушеннями чинного на той момент законодавства, наслідком чого стало неправомірне втручання держави у право акціонерів банку".

Автор фото, НАБУ

Також Окружний адмінсуд свого часу заблокував перейменування Української православної церкви (Московського патріархату), яка, за рішенням Верховної Ради, мала внести у свою назву зв'язок з Росією.

Серед інших резонансних вердиктів ОАСК - визнання незаконним рішення Київради про перейменування проспектів Московського і Ватутіна на проспекти Бандери і Шухевича відповідно; заборона Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я; скасування заборони на показ в Україні серіалу "Свати"; поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної служби та низка інших.

НАБУ розслідує низку корупційних справ проти керівництва суду й опублікувало години оперативних записів, на яких очільники обговорюють корупційні схеми. Сам керівник суду Павло Вовк провину заперечує.

Суд став настільки важливою темою на найвищому рівні, що його ліквідація обговорюється на рівні керівництва України та західних партнерів.

Володимир Зеленський навіть направив до парламенту законопроєкт про ліквідацію ОАСК.

Скандали і популярність

Згідно із щорічним рейтингом переглядів відео в Україні, який оприлюднив Google за підсумками 2020 року, інтерв'ю Моргенштерна російському журналістові й блогеру Юрію Дудю увійшло до Топ-10 найпопулярніших відео, а дві пісні - до Топ-10 музичних відео.

У грудні 2019 року його виступ в Одесі завершився скандалом через те, що виконавець вирішив вийти на сцену, попри оголошену жалобу через пожежу, яка сталася в Одеському коледжі економіки і забрала життя восьми людей. Моргенштерн назвав жалобні заходи "показухою".

Тоді ж лунали заклики заборонити Моргенштерну в'їзд в Україну. На сайті українського президента навіть з'явилася відповідна петиція, яка, утім, набрала небагато голосів.

Автор фото, Instagram.com/morgen_shtern

Хто такий Моргенштерн

Справжнє ім'я Моргенштерна - Алішер Валєєв, він народився в Уфі, йому 23 роки.

Вважається одним з найпопулярніших хіп-хоп-виконавців у Росії. Моргенштерн має епатажний вигляд - наприклад, татуювання "666" на обличчі. А у своїх піснях традиційно для сучасного російського репу використовує багато нецензурної лексики.

Стиль, у якому Алішер Валєєв виконує більшість свої треків, називається "мамблінг" ("реп-бурмотіння"). У ньому наголос робиться не на тексті, а на емоційності хіп-хопера.