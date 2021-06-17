Знайти фото покійних родичів на Google Street View. Флешмоб у соцмережах

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Користувачі соцмереж почали активно ділитися знімками з сервісу Google Street View, на яких знаходять своїх померлих родичів.

Редактор BBC Ніл Хендерсон виклав фото покійного батька, який потрапив на один зі знімків.

"В мене є сотні фотографій тата, але на Google Street View все виглядає так, ніби він усе ще десь поруч", - написав Хендерсон.

Інший користувач Twitter поділився знімком пари, що йде вулицею - за його словами, це його батьки, які пішли з життя кілька років тому.

На ще одному фото - літня жінка, сфотографована біля порогу свого будинку: "Це моя мама виходить на вулицю за сигаретами", - написав користувач Бернард Бейкер.

"Мій коханий тато, який помер у 2013-му, й досі є на Google Street View", - йдеться у підписі до ще одного знімку.

Деякі користувачі також висловили жаль щодо того, що Google оновив деякі фотографії, на яких ті раніше могли розгледіти своїх померлих родичів.

Хоча насправді у сервіс Google Street View є опція, яка дозволяє проглянути фото того чи іншого місця, зроблене в різні роки.

Користувач Карім Палант використав цю можливість, щоб знайти фото свого покійного дідуся - на знімку він виглядає з балкону своєї квартири в Парижі.

"Він прожив у цій квартирі близько 70 років, я провів там так багато щасливих годин", - розповів Палант.

Автор фото, Google