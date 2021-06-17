УЄФА пригрозила штрафами за пересування спонсорських напоїв на пресконференціях

32 хвилин(и) тому

Автор фото, BBC Sport

Після інциденту з Кріштіану Роналду та Полем Погба, які під час пресконференцій демонстративно відсунули спонсорські напої зі столу, УЄФА не виключило можливість штрафів за подібні дії футболістів.

"УЄФА нагадала командам-учасницям, що спонсорське партнерство є невід'ємною частиною проведення турніру і забезпечення розвитку футболу в Європі", - йдеться в повідомленні організаторів.

Представник УЄФА Мартін Каллен також заявив, що гравці зобов'язані дотримуватися регламенту турніру.

Каллен не виключив можливості дисциплінарних заходів за подібні інциденти.

При цьому він додав, що УЄФА наразі не має наміру штрафувати гравців напряму.

"Ми ніколи не штрафуємо гравців напряму з боку УЄФА, ми завжди робитимемо це через національну федерацію, яка зможе вирішити, чи вживати заходів щодо гравця. Але ми поки що не йдемо з цим питанням до гравців".

Резонансний інцидент з Кріштіану Роналду, який став причиною цієї заяви УЄФА, стався 14 червня, під час пресконференцїі перед матчем Угорщина-Португалія в рамках Євро-2020.

Роналду сів за стіл, а коли помітив, що перед ним стоять дві пляшки Coca-Cola, демонстративно відсунув їх вбік та порекомендував пити звичайну воду.

Відео з цим епізодом отримало вірусну популярність в соцмережах, і чимало ЗМІ навіть розгледіли в ньому причину падіння акцій Coca-Cola, хоча експерти згодом назвали це випадковим збігом обставин - насправді вчинок Роналду жодного стосунку до змін у ціні акцій компанії не мав.

Наступного дня схожий інцидент трапився уже з гравцем збірної Франції Полем Погба - під час пресконференції він відсунув у бік пляшку з пивом Heineken.

ЗМІ пов'язали це з тим, що Погба є мусульманином, і його релігія не дозволяє йому вживати алкоголь.