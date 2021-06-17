Перемога збірної України, мова жестів Байдена і Путіна та китайські астронавти. Теленовини ВВС
У випуску:
- Нервова гра, але перемога збірної України з футболу проти Північної Македонії. Що далі чекає на українську збірну на Євро-2020.
- Що сказали, а про що промовчали Байден і Путін. Експерт з невербальних комунікацій аналізує міміку і жести президентів США та Росії після саміту.
- Астронавти-будівельники. Китай відправив історичну місію на земну орбіту на власну космічну станцію.
- Загадки українських курганів. На Дніпропетровщині виявили стародавні кам'яні брили, які порівнюють із Стоунхенджем.
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