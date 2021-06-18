Жінки масово судяться з Pornhub. Що їх обурило

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Понад 30 жінок судяться з компанією, яка володіє сайтом Pornhub. Вони стверджують, що на сайті доступні приватні відео за їхньої участі, які завантажили без їхньої згоди.

Позов, поданий у Каліфорнії, звинувачує компанію Mindgeek у здійсненні "злочинного підприємництва".

У своїй заяві Pornhub назвав ці твердження "абсолютно абсурдними, цілковито безглуздими та категорично неправдивими".

Pornhub можна використовувати безкоштовно, але користувачі також можуть оплатити щомісячну підписку за якісніші відеостріми та додатковий контент.

Вміст сайту поповнюється переважно власною спільнотою та доступний для загального перегляду. Щоправда, компанія підкреслює, що кожне завантажене відео переглядається модераторами-людьми.

"Pornhub має нульову толерантність до незаконного контенту і розслідує будь-які скарги чи звинувачення щодо контенту на наших платформах", - заявили у Pornhub BBC.

Компанія запевняє, що має "найбільш повні запобіжні заходи в історії платформ, які наповнюють користувачі. Вони включають заборону завантажень від неперевірених користувачів".

Однак американський партнер ВВС - CBS - заявляє, що Pornhub не вимагає від своїх користувачів перевіряти особу чи вік людей, представлених у завантажених відео.

Крім того, за даними CBS, компанія не прагне підтвердити згоду людей, які з'являються у відео, розміщених на сайті.

Юридична фірма Brown Rudnick LLP, яка представляє позивачів, заявляє, що в позові зазначаються вимоги, передбачені законом про захист жертв торгівлі людьми та насильства від 2000 року.

Одна з жінок, які позиваються, сказала CBS, що їй було лише 17 років, коли хлопець змусив її зробити оголене відео. Жінка, яка назвалася псевдонімом Ізабелла, сказала, що пізніше відео розмістили на Pornhub без її згоди. Вона дізналася про це лише від свого друга.

Pornhub заявив, що "серйозно сприймає будь-яку скаргу щодо зловживання платформою, включаючи скарги позивачів у цій справі".

Компанія додала, що не має наміру дозволити "цим перебільшенням" в судовому позові відвертати увагу від того, що Pornhub запровадив політику безпеки, яка перевершує заходи "будь-якої іншої великої платформи в інтернеті".

У грудні минулого року розслідування New York Times звинуватило Pornhub у поширенні відео, де фігурувало жорстоке поводження з дітьми та зґвалтування. Ці звинувачення сайт відкинув.

Pornhub заявив, що в 2019 році він отримав 42 мільярди відвідувань сайту, а також 6,83 млн завантажених відео, загальний час перегляду яких склав 169 років. Сайт не повідомив, скільки модераторів опрацьовували цей контент.