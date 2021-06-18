"Путін - х..о!" Кричалка українських фанів на Євро-2020 збурила Росію. Вимагають покарання

27 хвилин(и) тому

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У Росії вимагають від УЄФА покарати українських фанатів за непристойну кричалку про президента РФ Володимира Путін.

Про це заявив член комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту, туризму та у справах молоді Дмитро Свіщев, якого цитує Sport24.

Саме цю кричалку "Путін - х..о!" фанати вигукували під час останнього матчу між Україною та Північною Македонією на Євро-2020, де Україна виграла 2:1.

Гасло стало надзвичайно популярною серед українських уболівальників після початку війни на Донбасі та анексії Криму.

Після матчу президент Асоціації футболу України Андрій Павелко подякував фанатам за підтримку збірної, зазначивши, що перемога "це і їхня заслуга".

Але в Росії поведінку українських вболівальників не оцінили.

"Керівництво УЄФА має на це відреагувати. Це наш президент", - обурився Свіщев.

Він заявив, що українські фанати "ніяк не можуть заспокоїтись", а стоять за цим "націоналістичні організації".

"Це, однозначно, добре спланована провокація проти Росії. На неї необхідно жорстко відреагувати", - заявив Свіщев.

На його думку, УЄФА має заборонити вхід на наступні матчі Євро-2020 українським вболівальникам. Також УЄФА має провести розслідування та покарати організаторів акції "з усією суворістю".

Саме Свіщев одним з перших почав обурюватися через нову форму збірної України з футболу, на якій був контур території України з Кримом та гасло "Героям слава!"

Він вимагав заборону форми, але УЄФА погодилася, що Україні слід прибрати з футболок лише гасло "Героям слава!"

Свіщева підтримав ексголова Російської футбольної спілки В'ячеслав Колосков, який заявив, що російське МЗС має втрутитися, а українських вболівальників назвав "негідниками".

В українських соцмережах вже почали кепкувати через чергову ініціативу Росії.

Мовляв, тепер росіянам доведеться доводити УЄФА, чому саме Путін не заслуговує на непристойний епітет, яким його нагородили українські вболівальники.

"Наші вболівальники реально налажали, - жартує політик Борислав Береза в Facebook. - Вони в другому куплеті фальшивили та виконали його в тональності ля-мінор, а треба було в тональності ля-мажор. Тому я вважаю, що треба покарати наших вболівальників повторним виконанням цієї пісні. Можна багаторазово".

"В Росії лише два вороги: форма збірної України та фанати збірної України. А для нас вже готова ідея флешмобу на наступний матч", - написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.