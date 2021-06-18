Вищий за жирафа й як чотири слони: знайшли новий вид гігантського носорога

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Yu Chen Підпис до фото, Художня ілюстрація гігантського носорога

У Китаї знайшли новий вид прадавнього гігантського носорога - одного з найбільших ссавців, що пересуваються сушею.

Про це у четвер повідомили в журналі Communications Biology.

Новий вид назвали Paraceratherium linxiaense.

Доісторична тварина жила близько 26,5 мільйонів років тому і важила 21 тонну (як 4 великих африканських слони).

Носоріг сягав 7 метрів заввишки, що дозволяло йому харчуватися листям з верхівок дерев.

Такі габарити робили тварину навіть вищою за жирафа. Він також мав довгу й гнучку шию, а на носі не мав рогу.

Нові висновки вчені зробили на основі скам'янілостей, виявлених у провінції Ганьсу у 2015 році.

Вони свідчать про те, що це абсолютно новий вид, який відрізняється від інших відомих гігантських носорогів.

Наприклад, повністю вцілілий череп та щелепна кістка вказують на те, що тварина мала тонкий череп і короткий хобот, як у сучасного тапіра, стверджує у своєму дослідженні Ден Тао з Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології в Пекіні.

Команда вчених також виявила, що новий вид був тісно пов'язаний з гігантськими носорогами, які колись жили в Пакистані, що дозволяє припустити, що він переміщався Центральною Азією.

Якщо тварина вільно пересувалася між північним заходом Китаю та Індійським субконтинентом, то можна припустити, що на Тибетському плато в ті часи, ймовірно, були зони низовини.