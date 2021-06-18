Екстремал-мотоцикліст загинув під час спроби встановити світовий рекорд

24 хвилин(и) тому

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У США загинув 28-річний екстремал Алекс Харвілл, коли намагався побити світовий рекорд із найдовшого стрибка з трампліна на мотоциклі.

Інцидент стався у четвер - під час тренувального заїзду, що відбувався у штаті Вашингтон.

Він планував здійснити стрибок на 107 метрів на очах у відвідувачів авіашоу в місті Мозес-Лейк.

На відеозаписі інциденту видно, як мотоцикл Харвілла після стрибка приземлився не за тією траєкторією, за якою мав би, - і врізався в насип.

Місцеве видання Columbia Basin Herald повідомило, що Харвілла перекинуло через кермо і що під час падіння з нього злетів шолом.

Організатори авіашоу в Мозес-Лейк спершу повідомили, що спортсмена з травмами відвезли до лікарні, але в поліції незабаром заявили про його смерть.

"Ми висловлюємо глибокі співчуття родині, друзям і близьким Алекса", - йдеться у повідомленні офісу шерифа округу Грант.

Дружина Харвілла, Джессіка, яка була присутня на авіашоу з їхніми дітьми, ще до трагічного інциденту розповідала, що останні два тижні її чоловік готувався до виступу, але повноцінної спроби зробити стрибок на 107-метрову відстань ще не робив.

Харвілл був професійним гонщиком з мотокросу, раніше він уже встановлював два рекорди зі стрибків на мотоциклі.

Паралельно з цим чоловік працював на фермі, а своїм кумиром вважав каскадера Івела Кнівела, широко відомого завдяки трюкам на мотоциклі.

Нещодавно Харвілл у своєму інстаграмі ділився з підписниками, що хвилюється перед новим стрибком.

28-річний чоловік мав дружину, яка нещодавно народила другого сина.

В рамках збору коштів для підтримки родини Харвілла, запущеного на платформі GoFundMe, уже вдалося зібрати близько 40 тисяч доларів.