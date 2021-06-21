Україна програла Австрії 0:1 на Євро-2020. Чи пройде збірна далі?

38 хвилин(и) тому

Автор фото, REUTERS/Vadim Ghirda

Збірна України опинилася на третьому місці у своїй групі, а отже, чи пройде вона до 1/8 фіналу стане ясно, коли завершать свої виступи в групах інші команди.

Свій останній матч у груповому етапі Євро-2020 Україна зіграла з Австрією в Бухаресті.

Єдиний гол у грі забив на 21-й хвилині гравець збірної Австрії Крістоф Баумгартнер.

Крім збірної, він грає у німецькій Бундеслізі, у клубі "Гоффенгайм 1899".

У групі С, крім України та Австрії, грають Нідерланди та Північна Македонія. Їхня остання гра у груповому етапі відбувалася одночасно з грою українців: Нідерланди перемогли з рахунком 3:0.

Після трьох турів групового етапу збірна України набрала три очки з 9 можливих можливих. У Нідерландів, які є лідерами групи С, - 9 очок, в Австрії - 6, у Північної Македонії - 0.

Що далі?

Для гарантованого виходу до 1/8 фіналу з другого місця українцям достатньо було не програти в цьому поєдинку.

Гарантований прохід до плей-офф забезпечують перші два місця у кожній з шести груп.

Також на путівку до 1/8 фіналу можуть претендувати чотири з шести збірних, які посядуть третю сходинку у своїх групах. Саме це залишається єдиним варіантом, як Україна може пройти далі на чемпіонаті. Точна картина стане відома найближчими днями.

Які саме збірні пройдуть далі з третіх місць, визначається за такою послідовністю параметрів: більша кількість набраних очок, краща різниця забитих та пропущених м'ячів, кількість забитих голів та перемог, мінімум жовтих і червоних карток та місця в рейтингу за підсумками відбіркового турніру.

Тобто якщо, приміром, дві з шести команд, які посіли треті сходинки за результатами групового етапу, матимуть по три очки, а інші збірні - по чотири, то до плей-офф вийдуть саме останні.

У разі, якщо кількість очок у команд буде рівною, то до відома братимуться наступні параметри - різниця забитих і пропущених, кількість забитих голів тощо.

Автор фото, Robert Ghement / POOL/EPA

У своєму попередньому поєдинку на Євро збірна Україна переграла Північну Македонію із рахунком 2:1 - попри впевнену гру в першому таймі, у другому підопічні Андрія Шевченка змусили вболівальників понервувати.

До цього "жовто-сині" зіграли з Нідерландами: поступаючись 0:2, Україна змогла відігратися, але під кінець поєдинку отримала ще один м'яч у свої ворота. Матч завершився з рахунком 2:3.

Футбольні оглядачі називали цю гру найкращим і найвидовищнішим поєдинком турніру на той момент.