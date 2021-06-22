Принцеса Латіфа, відома як "бранка" з Еміратів, засвітилась в Іспанії

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Princess Latifa Підпис до фото, Принцеса Латіфа звертається до друзів під час таємного відеозапису

У соцмережах з'явилося фото принцеси Латіфи, доньки правителя Дубаю, про яку вже багато місяців нічого не було відомо. Ймовірно, жінка відпочиває в Іспанії.

Підозрювали, що жінку ув'язнила власна родина на віллі в Дубаї. Відповідне відео з зізнанням принцеси оприлюднило у лютому ВВС.

ООН тоді вимагала від влади доказів, що принцеса жива і здорова. Влада ОАЕ тим часом повідомила, що "за принцесою доглядають вдома".

"Їй уже краще, і ми сподіваємося, що вона повернеться до активного життя в належний час", - йдеться в офіційній заяві.

Що ми бачимо на фото?

Це вже третя з середини травня фотографія принцеси Латіфи, яка з'являється в Instagram Шинейд Тейлор. Тейлор живе в Дубаї і давно дружить з принцесою.

Автор фото, INSTAGRAM Підпис до фото, Принцеса Латіфа (справа), схоже, знову може подорожувати

"Чудові європейські канікули з Латіфою, - йдеться у підписі до фото. - Із задоволенням відкриваємо нові місця!"

На фото обидві жінки в масках, судячи з усього, перебувають в аеропорту Мадрида.

Як заявив один з організаторів кампанії за звільнення принцеси Латіфи Девід Хейг, він був радий побачити фотографію Латіфи. "Судячи з усього, у неї з'явився паспорт, вона подорожує і користується більшою свободою", - сказав він.

Він також підтвердив, що принцеса безпосередньо зв'язалася з учасниками групи "Свободу Латіфі", але підкреслив, що на цьому етапі змушений утриматися від подальших коментарів.

У травні Шинейд Тейлор вже публікувала фотографії, на яких Латіфа, ймовірно, відвідувала торговий центр, а потім - один з міських ресторанів.

Що сталося з Латіфою?

Латіфа, одна з 25 дітей правителя Дубая шейха Мохаммеда ібн Рашида Аль Мактума, в лютому 2018 року здійснила спробу втечі з країни.

На відео, яке вона записала незадовго до втечі і яке призначалося для публікації в разі її затримання або навіть загибелі, вона розповідала, яких жорстких обмежень вона зазнає.

"Я не могла виїжджати з країни з 2000 року, я багато разів просила, щоб мене відпустили помандрувати, на навчання, щоб зайнятися чимось звичайним, але мене не випускали", - пояснювала вона.

Спроба втечі принцеси не вдалася: через вісім днів яхту, на борту якої вона перебувала, захопили в Індійському океані агенти спецслужб, і Латіфу силоміць повернули в Дубай.

Пізніше її батько назвав це "місією з порятунку".

У лютому 2021 року програма ВВС "Панорама" показала відео, яке принцеса Латіфа записала потай і передала своїм друзям за кордоном. У цьому відео вона розповідає, як її захопили і тримають під замком в Дубаї.

Вона стверджувала, що її тримають на самоті на віллі з зачиненими дверима і вікнами під охороною поліції без доступу до будь-якої медичної або юридичної допомоги.