Україна ще може пройти далі на Євро-2020. Головні сценарії

1 година тому

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Україна у своїй групі на Євро-2020 не змогла зайняти друге місце і пройти далі в змаганні автоматично. Але навіть маючи третє місце, вона ще має шанс увійти в 1/8 фіналу, якщо в інших групах команди з третіх місць покажуть слабший результат.

Чотири з шести команд, які посядуть треті місця у своїх групах, все одно пройдуть далі у турнірі.

З команд на третіх місцях, які вже зіграли усі відбіркові матчі, Україну вже обійшла Швейцарія. Водночас Україна вже вище Фінляндії у групі, де Росія вчора програла Данії.

Тож Україні, щоб пройти далі, достатньо обійти ще лише одну команду за набраними очками чи за іншими показниками - різниця голів, забиті голи, кількість перемог, дисциплінарні очки, місце в рейтингу після відбіркового етапу.

Для цього потрібен один з п'яти сценаріїв розвитку подій на груповому етапі, повідомляє Суспільне.

Група D: Хорватія та Шотландія зіграють між собою внічию. Обидві збірні наберуть по два очки, відповідно, Україна їх випередить за набраними очками.

Цей матч відбудеться вже 22 червня о 22 годині.

Група E: Іспанія переможе Словаччину, Швеція не програє Польщі. Словаччина у такому разі фінішує третьою з 3 очками, але поступиться Україні за усіма показниками.

Група Е: Словаччина переможе Іспанію, Швеція не програє Польщі. Іспанія та Польща у такому разі наберуть по 2 очки, Україна їх випередить за набраними очками.

Матчі цієї групи відбудуться 23 червня.

Група F: Португалія програє 0:3 Франції, Німеччина не програє Угорщині. У такому разі Португалія фінішує третьою, але з різницею м'ячів -2 поступиться Україні.

Майже фантастичні сценарії також можуть бути в групі F.

Група F: Португалія програє Франції, Німеччина програє Угорщині 0:2. У такому разі Німеччина фінішує третьою завдяки перемозі над Португалією, однак буде нижчою за Україну за дисциплінарними очками при рівності різниці м'ячів 4:5.

Інший малореалістичний варіант, який влаштовує Україну - розгромна поразка Португалії від Франції, яка залишить португальців на третьому місці в групі. Україна зможе її обійти через кращу різниці м'ячів.

Остаточний вигляд турнірної таблиці стане відомий 23 червня, коли закінчаться всі відбіркові матчі.

Якщо збірна України все ж вийде з групи з третього місця, то в 1/8 фіналу Євро-2020 вона зіграє або з переможцем групи "E" (Швеція / Словаччина / Іспанія / Польща), або з переможцем групи "F" (Франція / Португалія / Німеччина / Угорщина).