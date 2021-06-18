Скандал через расизм у німецькій армії. Що сталося

1 година тому

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Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що повідомлення про прояви расизму та сексуального насильства, поставили під загрозу репутацію всієї німецької армії.

Ця заява пролунала на тлі скандалу щодо підрозділу збройних сил Німеччини, який базувався в Литві, - як частина контингенту НАТО.

Після звинувачень у расизмі, антисемітизмі та сексуальному насильстві з боку німецьких військових, міністр оборони Німеччини заявила про відкликання 30 солдатів на батьківщину.

За її словами, скандал став "ляпасом" усім, хто служить у німецькому війську.

"Своєю поведінкою ці солдати легковажно поставили під загрозу репутацію Бундесверу", - сказала Крамп-Карренбауер.

У повідомленнях, які вперше оприлюднило видання Der Spiegel, йшлося про вечірку, яка наприкінці квітня відбулася в одному з литовських готелів.

Німецькі солдати нібито зняли на відео сексуальне насильство щодо іншого солдата і виконували антисемітські пісні.

Згодом з'явилися й нові звинувачення щодо цього підрозділу: 20 квітня військові нібито співали пісню на честь дня народження Адольфа Гітлера.

За словами Крамп-Карренбауер, за подібну поведінку військовослужбовцям загрожуватиме виключення з армії.

Расизм у німецькій армії

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер

Німецькі ЗМІ повідомляють, що інформація про прояви расизму у німецькому підрозділі в Литві вперше сплила на поверхню ще минулого року.

В одному з інцидентів солдат нібито образив колегу через колір його шкіри.

В іншому випадку четверо німецьких солдатів імітували звуки тварин, коли повз них проходив темношкірий французький військовий.

Про ці ситуації уряд повідомляв за запитом одного з депутатів. Проте жодного з учасників цих інцидентів ще не покарали.

Скандал навколо KSK

Останній великий скандал трапився минулого року, коли через низку повідомлень про популярність ультраправих ідей в елітному військовому підрозділі KSK, почали вимагати розформувати його.

Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що розпочаті відтоді реформи дають результати, тому ліквідовувати підрозділ не будуть. Хоча рік тому вона сама підтримувала розпуск KSK, заявляючи, що підрозділ став незалежним від військової вертикалі.

Під час обшуків в будинку одного з військових KSK поліція знаходила зброю та вибухівку.

У січні 2020 року німецька розвідка повідомила, що в армії є майже 600 військових, яких можна підозрювати у підтримці ультраправих. KSK тоді називали однією з найбільших проблем.

Підрозділ KSK був сформований у 1996 році та нараховує близько 1 тисячі солдатів. Серед його завдань - операції на території супротивника, диверсійна та контрдиверсійна робота, боротьба з терористами та звільнення заручників.

KSK брав участь у багатьох спільних операціях НАТО і армії США, зокрема на Балканах і Близькому Сході, за що його бійці отримували багато нагород.

Щоб потрапити до цього підрозділу, кандидати мають пройти тривалі фізичні та психологічні випробування, зокрема 90-годинний біг по бездоріжжю, а також тритижневі курси виживання у бойових умовах.