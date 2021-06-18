Капітан української збірної підсунув до себе пляшки з напоями і звернувся до спонсорів

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Капітан української збірної підсунув до себе пляшки з напоями і звернувся до спонсорів

25 хвилин(и) тому

Чемпіонатом Європи з футболу шириться естафета з пересуванням пляшок напоїв спонсорів турніру.

Спершу Кріштіану Роналду прибрав зі столу Coca-Cola і закликав натомість пити воду.

Згодом Поль Поґба заховав під стіл пиво Heineken.

Капітан української збірної Андрій Ярмоленко навпаки - підсунув газовану воду та пиво поближче до себе. І насамкінець запропонував спонсорам свої послуги.

Тим часом УЄФА вже попередила гравців, що в разі продовження "гри у пляшку" штрафуватиме їхні клуби.