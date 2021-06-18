У Києві вчительку звинуватили у "побитті дитини з аутичним розладом". Що відомо

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Скріншот із відео

Поліція та департамент освіти Києва повідомили про перевірку школи №58, вчительку якої звинувачують у "побитті" дитини, що має розлад аутичного спектра.

В адміністрації навчального закладу BBC News Україна підтвердили факт перевірки.

Заступник директора школи Володимир Мельниченко розповів, що наразі створили спільну комісію, яка вивчатиме інцидент із вчителькою, але її свідчення поки що не заслуховували, оскільки вона - у відпустці.

"Створена комісія, яка буде вивчати цю ситуацію, туди залучені представники різних органів влади, правоохоронних органів. Вони розслідуватимуть цей інцидент", - сказав він.

Закиди на адресу викладачки з'явилися після публікації в соцмережах відео, на якому жінка штовхає та б'є хлопчика. Звуку - немає, лише відеокадри.

Цей запис напередодні оприлюднив депутат парламенту Павло Сушко.

"Вчитель не знаходить інший підхід і спільну мову з дитиною з розладами аутичного спектра, окрім як через рукоприкладство і агресію", - написав він.

За словами Сушка, відео інциденту, що трапився в інклюзивному класі школи №58, мамі хлопчика надіслав асистент вчителя.

Він запевнив, що інцидент стане предметом розслідування тимчасової слідчої комісії щодо захисту прав дітей.

Коли це сталося?

У п'ятницю про перевірку навчального закладу також повідомили столичні правоохоронці.

Автор фото, Скріншот із відео

У поліції розповіли, що натрапили на відео в соцмережах і спілкуються з учасниками події, педколективом і батьками школярів.

Попередньо поліцейським вдалося встановити, що відео записали іще у грудні минулого року, але в поліцію про нього тоді не повідомляли.

Про можливе покарання для вчительки правоохоронці поки що не говорять - кажуть, з'ясовують усі обставини ситуації і згодом нададуть їй правову кваліфікацію.

У Департаменті освіти та науки у п'ятницю так само анонсували перевірку школи №58 та пообіцяли покарання винним.

"Наголошуємо, заклад освіти - це простір безпеки для дітей та відповідальності дорослих. По закінченню перевірки, в межах чинного законодавства, буде прийнято відповідні управлінські рішення щодо учасників цього конфлікту", - йдеться у повідомленні.