РНБО запровадила санкції проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса

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Рада нацбезпеки запровадила санкції проти Дмитра Фірташа. Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами підставою для санкцій стала участь Фірташа у титановому бізнесі і постачання сировини на військові підприємства Росії.

Цей факт, каже Данілов, був встановлений українською розвідкою.

"Ми не можемо допустити, щоб це продовжувалось", - додав секретар РНБО.

Окрім Фірташа, санкції також застосували щодо бізнесмена Павла Фукса. У його випадку, пояснив Данілов, підставою стало незаконне отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

Парад санкцій від РНБО

Упродовж кількох останніх місяців Рада нацбезпеки ухвалили низку резонансних рішень.

У лютому РНБО запровадила санкції проти лідера "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Під санкції також потрапили телеканали "112", "ZIK" та "NewsOne", які пов'язували з Медведчуком.

Згодом РНБО також ввела персональні санкції проти низки колишніх українських високопосадовців. Серед них - експрезидент Віктор Янукович, колишній прем'єр Микола Азаров, ексміністр освіти Дмитро Табачник та колишній генпрокурор Віктор Пшонка.

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Як пояснював секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов у санкційний список потрапили імена колишніх правоохоронців, які зрадили присязі, а також експосадовців, більшість із яких стали громадянами Росії.

Також Рада нацбезпеки запроваджувала санкції проти людей, яких називала "головними контрабандистами України" та "злодіями в законі", й десятків компаній, зокрема російських.

У квітні Володимир Зеленський також доручив РНБО розробити законопроєкт про статус олігарха, який, за словами президента, має "перетворити олігархів на бізнесменів".

На початку червня проєкт цього закону внесли до Верховної Ради.

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