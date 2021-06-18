Еріксена виписали з лікарні. Йому вживили кардіостимулятор

1 година тому

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29-річного гравця збірної Данії Крістіана Еріксена, в якого під час поєдинку Євро-2020 зупинилося серце, виписали з лікарні після успішної імплантації пристрою для підтримки серцевого ритму.

Після виписки з лікарні він відвідав напарників по збірній і тепер планує повернутися додому з родиною.

"Дякую за величезну кількість вітань, - сказав Еріксен. - Було неймовірно приємно бачити і відчувати все це".

"Операція пройшла успішно і в цих обставинах у мене все добре. Було чудово знову побачити хлопців [...] Думаю, не варто й говорити, що я вболіватиму за них у понеділок під час матчу з Росією".

Інцидент із гравцем стався наприкінці першого тайму матчу між збірними Данії та Фінляндії: Еріксен раптово впав на землю і знепритомнів, після чого до нього підбігли медики, яким довелося робити йому непрямий масаж серця - незабаром він отямився.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Перед матчем між збірними Данії та Бельгії Еріксену висловили підтримку, розмістивши на полі величезну футболку з його прізвищем

Лікар збірної Данії Мартін Боесен згодом розповів: "Він помер. Ми зробили серцеву реанімацію, це була зупинка серця. Наскільки ми були близькими до того, щоб його втратити? Я не знаю, але ми повернули його після однієї дефібриляції, тобто доволі швидко".

Єнс Кляйнфельд, інший лікар, який допомагав рятувати Еріксена прямо на полі, розповів, що той повернувся до тями приблизно за 30 секунд: "Він розплющив очі, і я міг вже говорити з ним".

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Що за пристрій

Мініатюрний пристрій, який вживили фуболісту, має назву кардіовертер-дефібрилятор (ICD) - він в автоматичному режимі спостерігає за ритмом серцевих скорочень, і коли виявляє порушення, генерує серію електричних імпульсів, аби нормалізувати ритм.

Відомо, що є футболісти, які продовжують виступи на найвищому рівні з імплантованими пристроями ICD - такими самими, як і той, що вживили Еріксену.

Приміром, з ICD грає захисник збірної Нідерландів і амстердамського "Аякса" Дейлі Блінд.

У грудні 2019 році йому також стало зле прямо під час матчу, але той поєдинок він все ж зрештою дограв.

Після медогляду йому поставили діагноз міокардит. Блінду зробили операцію, встановивши ICD. Вже у лютому 2020-го футболіст вийшов на футбольне поле.

"Це в першу чергу спосіб убезпечити себе, - пояснював Блінд. - Пристрій розташований радше під шкірою, ніж безпосередньо біля серця. Він там на екстрений випадок. У переважній більшості випадків він взагалі не спрацьовує".