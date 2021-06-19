Розумний годинник допоміг розкрити гучне вбивство

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Instagram/Babis Anagnostopoulos Підпис до фото, Каролін Крауч народилася у Британії, але виросла на грецькому острові Алонісос

32-річний пілот зізнався у вбивстві своєї молодої дружини, британки Керолайн Крауч. Злочин, що приголомшив Грецію, стався 11 травня.

Дівчину вбили у себе вдома. Як стверджував її чоловік, троє грабіжників нібито увірвалися в їхній будинок в Афінах, зв'язали його і задушили дружину.

Бабіса Анагностопулоса заарештували після того, як у четвер він прийшов на поминальну службу своєї покійної дружини на острові Алонісос, де вона виросла.

20-річна Крауч народилася у Британії і в дитинстві переїхала з батьками на цей острів, а потім вийшла заміж, народила дитину і жила у передмісті Афін Гліка-Нера, де і була вбита.

Поліція почала пошуки банди, яка, за словами Бабіса Анагностопулоса, напала на їхній будинок, вбила дружину і вкрала 15 тисяч євро.

Оголосили навіть про винагороду у 300 тисяч євро за достовірну інформацію про вбивць, що вчинили варварський злочин.

За підозрою у вбивстві затримали уродженця Грузії, який у перші дні після розслідування перетинав кордон із сусідньою Болгарією.

Але розслідування виявило, що він не винен, а технічний аналіз гаджетів, якими користувалися Керолайн та її чоловік, показав, що він бреше.

Автор фото, Alpha TV Підпис до фото, Бабіс Анагностопулос на поминальній службі за дружиною обіймає її матір

"Розумний годинник" Керолайн Крауч показав, що її серце билося в той час, коли, як стверджував її чоловік, вона вже була вбита. А датчик активності на телефоні Бабіса Анагностопулоса показав, що він ходив у той час, коли, за його словами, був зв'язаний.

Крім того, хронологія і час злочину, які описував чоловік, відрізняються від того, що зафіксували домашні камери стеження.

Автор фото, Instagram/Babis Anagnostopoulos Підпис до фото, За п'ять днів після смерті дружини пілот виклав в Instagram фото з їхнього весілля і підписав: "Завжди разом. Прощавай, моє кохання".

Після того, як технічний аналіз спростував версію Бабіса Анагностопулоса, поліція вирішила його затримати.

Детективи підійшли до нього після поминальної служби у четвер та попросили поїхати з ними до Афін, пояснивши, що в розслідуванні стався прорив і вони хочуть встановити особу підозрюваного. І лише коли його привезли до столиці Греції, Анагностопулосу сказали, що він підозрюваний.

Бабіс Анагностопулос зізнався у вбивстві після восьмигодинного допиту. Він також розповів про те, що вони з дружиною часто сварилися останнім часом.

Розслідування цього злочину було настільки важливим, що національне телебачення Греції перервало трансляцію футбольного чемпіонату Євро-2020 у четвер увечері, щоб повідомити подробиці зізнання.

Перехожі та машини навіть зупинялися біля кафе та барів, де працювали телевізори, щоб почути останні новини про цю трагедію, повідомляє кореспондент ВВС Костас Кукумакас.