Кальмарам теж боляче. У Британії хочуть захистити почуття морських безхребетних

Маніш Панді

Кореспондент програми Newsbeat

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Що спадає вам на думку, коли ви бачите восьминогів? Хто вони? Їжа чи розумні морські істоти?

Група членів британського парламенту від консерваторів вважає, що ці тварини мають певні інтелектуальні здібності, і їх потрібно додати у закон про захист тварин.

Парламент Британії наразі розглядає законопроєкт "Про добробут тварин", він визнає здатність певних тварин мати почуття, зокрема відчувати біль і страждання.

У документі йдеться, що риби та інші хребетні, які можуть відчувати біль, мають отримувати якомога більше юридичного захисту.

Однак законопроєкт не захищає безхребетних тварин, оскільки є думка, що через відмінності у будові організму вони не можуть відчувати страждання й інші складні почуття, кажуть у Консервативному фонді охорони тварин.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Британії вже діє заборона на використання в наукових дослідженнях певних тварин, зокрема восьминогів та деяких видів кальмарів

Ці тварини "понад усякі сумніви бачать світ зовсім не так, як ми", визнають автори доповіді, однак вони здатні відчувати біль і задоволення.

"Краще захищати"

"Тварини багато нам допомагали, тому настав час допомогти їм," - каже морський біолог Емілі Салліван.

25-річна науковиця багато працює з безхребетними - восьминогами, омарами, крабами, раками і каракатицями.

Вона вважає, що почуття безхребетних повинні бути відображені в законопроєкті.

Автор фото, Marine Biological Association Підпис до фото, Емілі Салліван працює в Асоціації морських біологів

У Британії вже діє заборона на використання в наукових дослідженнях певних тварин, зокрема восьминогів та деяких видів кальмарів.

"Сенс цих правил у тому, щоб звести до мінімуму стрес, біль та страждання під час досліджень, - каже Салліван. - Особисто я вважаю, що вони відчувають біль і тому потребують більшого захисту".

Емілі працює з різними видами морських тварин і переконана, що вони розуміють, що відбувається навколо та усвідомлюють себе.

"Безумовно, не у всіх це розвинене однаково. Але, наприклад, каракатиці, родичі восьминогів, дуже розумні", - каже вона.

"Коли проходиш поруч з акваріумом, вони підіймаються, щоб подивитися, бачать, що ти робиш, і, безумовно, реагують на це. Видно, що вони спостерігають за тобою".

Автор фото, Getty Images

Емілі вважає, що здатність відчувати біль і страждання у безхребетних очевидні: у такі моменти їхня поведінка дуже змінюється.

"Вони стають апатичними, втрачають апетит. Це стосується багатьох тварин, зокрема крабів і омарів".

Салліван вважає, що внесення морських безхребетних до законопроєкту може їм дуже допомогти. "Зараз вони майже не отримують захисту, їх вилов не регулюється", - каже вона.

У доповіді вказано, що в Британії щорічно виловлюють 420 млн морських безхребетних. "Мова йде про життя величезної кількості істот", - наголошують дослідники, і тому, навіть якщо не всі вони здатні переживати біль, виловлювати їх потрібно обережно.

Автор фото, Marine Biological Association Підпис до фото, "Тварини багато нам допомагали, тому настав час допомогти їм", - каже морський біолог Емілі Салліван

Представниця британського міністерства з питань довкілля, продовольства і сільського господарства у бесіді з ВВС заявила, що Британія пишається своїми найсуворішими у світі правилами щодо захисту тварин.

"Ми маємо намір зміцнювати їх і далі, щоб жодна тварина без причини не відчувала болю, стресу або страждань", - каже вона.

Зараз в роботі ще одне дослідження, присвячене емоціям восьминогів, кальмарів та каракатиць, підкреслила Салліван, і уряд, як вона каже, дуже уважно поставиться до його результатів.