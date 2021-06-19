Скандал через виставку в Китаї. Жінок оцінювали від "найпривабливіших" до "найпотворніших"

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Song Ta

Художня галерея в Шанхаї вибачилася за проведення виставки, де на одній з робіт зображення жінок були ранжовані за принципом "від найпривабливіших до найпотворніших".

Відеоарт під назвою "Потворніше й потворніше" створив художник Сонг Та. У ньому міститься близько 5 тисяч зображень та відео жінок - художник оцінив їх за ступенем привабливості.

Після хвилі обурення в соцмережах галерея OCAT Shanghai заявила, що прибрала скандальний експонат.

"Отримавши критику, ми ще раз переглянули зміст цього витвору мистецтва та пояснення художника - і дійшли висновку, що він провокує неповагу до жінок, а те, як ця робота була знята, викликає запитання щодо авторських прав", - йдеться в заяві музею.

Сонг Та створив свою роботу ще у 2013 році - відтоді вона представлялася на кількох виставках.

"Маю право говорити правду"

У описі свого проєкту Та каже, що зняв жінок, які проходили повз нього в університетському містечку.

Після цього художник пронумерував їх залежно від того, наскільки привабливими вони були для нього - від "найпривабливіших до найпотворніших". У результаті вийшло відео тривалістю близько семи годин.

Враховуючи таку тривалість запису, Сонг Та закликав відвідувачів приходити в музей раніше - аби встигнути побачити найкрасивіших жінок.

"Якщо ви хочете побачити королеву кампусу, вам треба прийти в музей якомога раніше. Інакше, з настанням сутінків, це місце перетвориться в справжнє пекло", - сказав Сонг Та.

В інтерв'ю журналу Vice художник розповідав, що сортуючи зображення жінок під час підготовки проєкту, групував файли у папки з назвами "Потворні, але ще можна пробачити" і "Непростимо потворні".

На захист своєї роботи Сонг Та заявляв: "Думаю, що маю право говорити правду".

Проте таке пояснення, вочевидь не влаштовує численних критиків, які висловлюють обурення в китайських соцмережах.

"За вікном 2021 рік. Як можна - та ще й настільки сміливо, без сорому - об'єктивувати жінок?", - написав один із користувачів.