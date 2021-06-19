Цінні картини 17 століття знайшли у смітнику

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Polizei NRW K Підпис до фото, Обидві роботи поміщені в золоті рами

Німецька поліція звернулася з проханням про допомогу в пошуках власників двох цінних картин 17 століття, які нещодавно знайшли у придорожному сміттєвому контейнері.

Автори полотен - нідерландський художник Самуель ван Гоґстратен та італієць П'єтро Беллотті.

Обидві картини минулого місяця виявив чоловік, який здав їх правоохоронцям.

У поліції кажуть, що власник досі не знайшовся, а попередня оцінка експерта підтвердила справжність робіт.

Одна із них - портрет чоловіка в червоному капелюсі з невідомою датою. Це картина Самуеля ван Гоґстратена, художника та письменника, що жив у Нідерландах з 1627 по 1678 рік.

Інше полотно - автопортрет П'єтро Беллотті, дещо менш відомого італійського художника, що жив у 1625 - 1700 роках.

Поліція просить тих, хто знає, як картини опинилися у смітнику, надати їм таку інформацію.

Автор фото, Polizei NRW Cologne

Самуель ван Гоґстратен найбільш відомий своїми експериментами з перспективою - художньою технікою, що надає роботі тривимірний вигляд.

Ван Гоґстратен народився у Дордрехті і навчався у свого співвітчизника, знаменитого художника епохи барокко Рембрандта.

На сайтах аукціонних домів повідомляється, що роботи ван Гоґстратена продавалися за достатньо великі суми.

За одну з його робіт, датовану 1600-м роком, у 2019 році заплатили 69 тисяч доларів, за іншу - 394 тисячі.

П'єтро Беллотті також зробив собі ім'я в епоху барокко, хоча загалом про нього відомо небагато.

В біографічній довідці Galleria Canesso йдеться, що він був учнем італійського художника Джироламо Форабоско і найбільше любив портретний живопис.

Відомо також, що Беллотті писав картини на замовлення впливових сімей у Венеції.