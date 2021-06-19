Намагався зробити селфі. На Київщині під потягом загинув 13-річний хлопець

1 година тому

Автор фото, Поліція Київської області

У п'ятницю на Київщині під потягом загинув 13-річний підліток. В поліції кажуть, на колії він опинився, намагаючись зробити вдале селфі.

За словами правоохоронців, інцидент трапився ввечері 18 червня на залізничному мосту в Ірпені.

Хлопець заліз на міст, щоб зробити селфі, але незабаром помітив електропотяг, що рухався в його бік.

Судячи з усього, часу на те, аби втекти з колії, в підлітка не було - він спробував врятуватися, лігши між рейок.

Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці, кажуть в поліції.

"Поліція Київщини вкотре закликає батьків бути більш пильними до дітей. Ми також звертаємось до молоді. Не намагайтесь заради яскравих кадрів повторювати сцени з блокбастерів, адже наслідки можуть бути трагічними", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Упродовж останніх років повідомлення про загибель людей під час спроби зробити ефектне селфі регулярно надходять з усього світу.

У 2018 році Національна бібліотека медицини США підрахувала, що в період з жовтня 2011-го по листопад 2017-го у світі під час зйомки ризикованих селфі загинуло принаймні 259 людей - хоча реальна кількість може бути набагато вищою, зазначали автори звіту.

Вони дійшли висновку, що найбільше смертельних випадків при спробі зробити селфі трапляється в Індії, Росії, США та Пакистані, а 72,5% загиблих - чоловіки.

При цьому дослідження виявило тенденцію до зростання кількості подібних смертей. Якщо у 2011 році було зареєстровано всього три таких випадки, то у 2017 їх було вже 93.