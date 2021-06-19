Футболістка і ЛГБТ-активістка замість "ангелів": шоу Victoria's Secret чекають радикальні зміни

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Серед учасниць останнього шоу Victoria's Secret - топмоделі Вінні Гарлоу, Джіджі Хадід, Кендалл Дженнер та Алексіна Грем

Victoria's Secret планує відродити "в оновленому варіанті" своє відоме рекламне шоу, скасоване два роки тому. Це лише частина "радикальних змін", про які оголосив відомий американський бренд жіночої білизни.

Шоу Victoria's Secret завжди були помітною подією у світі моди й розваг. Стрункі привабливі "ангели" - так компанія називала своїх моделей - ходили подіумом у білизні, оздобленій пір'ям та блискучими коштовностями.

У 2018 році на хвилі критики з боку активістів руху #metoo та прихильників позитивного ставлення до свого тіла, які вважали шоу надто сексистським, кількість його глядачів впала до 3,3 млн.

Хоч прибутки компанії, як і раніше, обчислюються мільярдами доларів, їй ставало все важче конкурувати з брендами "нової культури", як-от Savage X Fenty - компанією, заснованою попспівачкою Ріанною, що робить акцент на етнічній різноманітності та залучає не худорлявих моделей, а жінок з пишними формами і представників ЛГБТ.

Крім того, більше жінок почали купувати менш сексуальну й більш зручну білизну.

У 2019 і 2020 роках шоу Victoria's Secret не проводили взагалі.

Тепер його обличчями стануть футболістка Меган Рапіно та індійська акторка і продюсерка Пріянка Чопра Джонас. Вони очолять "Команду Victoria's Secret" - групу жінок, які на постійній основі співпрацюватимуть з брендом з питань піару та бізнес-партнерства.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Замість "ангелів" на кшталт Жізель Олівейри (зліва) Victoria's Secret планує зробити своїм обличчям таких жінок, як футболістка Меган Рапіно

Відомо, що в команду також увійдуть ЛГБТ-активістка та модель-трансгендер Валентина Сампайо, а також "захисниця тіла" Палома Ельсессер.

"Ми - розважальний бренд з багатими культурними традиціями, і зараз переосмислюємо концепцію модного шоу", - заявив представник Victoria's Secret.

"Патріархальне і сексистське шоу"

Призначений у листопаді минулого року керівник Victoria's Secret Мартін Вотерс заявив New York Times, що "ангели" не відповідають сучасному культурному контексту.

Меган Рапіно більш критично оцінила колишній формат шоу, назвавши його "патріархальним і сексистським".

Її особливо обурювало те, що компанія, яка продає товари для жінок, орієнтувалася на "чоловічий погляд і чоловічі бажання".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На торішньому шоу Savage X Fenty виступили музикант і активіст Марджі Плас та модель Суіз

Вона додала, що уявлення бренду про гарну білизну розраховане переважно на молодих жінок, і це, на її думку, несе дуже шкідливий меседж.

Ідея шоу Victoria's Secret належить Еду Разеку - головному маркетологу компанії L Brands, якій належить бренд Victoria's Secret.

У 2019 році 72-річний топменеджер залишив компанію. Незадовго до цього він потрапив під вогонь критики за те, що несхвально висловився про трансгендерів і заявив, що публіці не цікаво дивитися на моделей plus-size.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Трансгендерна модель Валентина Сампайо - серед "ікон і творців змін" Victoria's Secret's

Victoria's Secret 1982 року купив власник L Brands мільярдер Ліс Векснер. Нещодавно 84-річний Векснер оголосив, що не буде переобиратися почесним головою компанії.

У 2019-му Векснеру закидали дружбу з покійним фінансистом Джеффрі Епштейном, якому він довірив управління своїми коштами і якого обвинувачували у залученні неповнолітніх до проституції.

Векснер у відповідь заявив, що не спілкувався з Епштейном з 2007 року і сам був шокований, коли дізнався, у чому того звинувачують.

До кінця нинішнього року Victoria's Secret має завершити відділення від материнської компанії L Brands. У тому ж інтерв'ю New York Times Мартін Вотерс сказав, що керівництво фірми давно усвідомлювало необхідність змін, але не могло до них приступити, оскільки не контролювало компанію.