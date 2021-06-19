Поліція 7 годин розганяла "коронавірусний" рейв у Франції. Один із постраждалих втратив руку
У ніч на 19 червня у французькому місті Редон поліція упродовж семи годин розганяла заборонену рейв-вечірку.
За словами місцевого префекта, зіткнення між правоохоронцями та учасниками рейву були "дуже жорстокими".
Повідомляється про п'ятьох постраждалих поліцейських та принаймні двох з боку учасників. Один із них втратив руку під час сутичок.
Захід, який відвідали приблизно 1 500 людей, організували в соцмережах, влада заборонила його проведення.
Учасникам протистояли близько 400 правоохоронців.
Обидві сторони звинувачують одна одну в застосуванні насильства.
Організатори рейву кажуть, що поліцейські швидко почали застосовувати сльозогінний газ замість того, аби провести з ними перемовини.
"Сльозогінний газ та світлошумові гранати полетіли в натовп людей, які просто хотіли влаштувати вечірку", - заявив один із організаторів.
У правоохоронців, за повідомленнями, жбурляли коктейлі Молотова, каміння та металеві кулі для гри в петанк.
Поліція наразі повідомила про арешт п'ятьох учасників сутичок.
Вечірку в Редоні влаштували в пам'ять про 24-річного француза, який загинув під час розгону аналогічного рейву два роки тому.
В цьому регіоні Франції продовжують діяти коронавірусні обмеження - зокрема комендантська година з 23:00.