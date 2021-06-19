Поліція 7 годин розганяла "коронавірусний" рейв у Франції. Один із постраждалих втратив руку

1 година тому

Автор фото, French police

У ніч на 19 червня у французькому місті Редон поліція упродовж семи годин розганяла заборонену рейв-вечірку.

За словами місцевого префекта, зіткнення між правоохоронцями та учасниками рейву були "дуже жорстокими".

Повідомляється про п'ятьох постраждалих поліцейських та принаймні двох з боку учасників. Один із них втратив руку під час сутичок.

Захід, який відвідали приблизно 1 500 людей, організували в соцмережах, влада заборонила його проведення.

Учасникам протистояли близько 400 правоохоронців.

Обидві сторони звинувачують одна одну в застосуванні насильства.

Автор фото, Brittany regional government

Організатори рейву кажуть, що поліцейські швидко почали застосовувати сльозогінний газ замість того, аби провести з ними перемовини.

"Сльозогінний газ та світлошумові гранати полетіли в натовп людей, які просто хотіли влаштувати вечірку", - заявив один із організаторів.

У правоохоронців, за повідомленнями, жбурляли коктейлі Молотова, каміння та металеві кулі для гри в петанк.

Поліція наразі повідомила про арешт п'ятьох учасників сутичок.

Вечірку в Редоні влаштували в пам'ять про 24-річного француза, який загинув під час розгону аналогічного рейву два роки тому.

В цьому регіоні Франції продовжують діяти коронавірусні обмеження - зокрема комендантська година з 23:00.