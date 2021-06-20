У США пікап врізався в учасників велопробігу. Поліція застосувала зброю проти водія

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Show Low Police Department Підпис до фото, Велосипедисти брали участь у благодійному велопробігу, щоб зібрати гроші для місцевої школи

В американському штаті Аризона чоловік на пікапі врізався у групу велосипедистів, які брали участь у благодійному велопробігу. Шестеро з них перебувають у критичному стані.

Інцидент стався приблизно о 07:25 (16:25 за київським часом) в місті Шоу-Лоу.

Поліція повідомила, що підозрюваний, якого описали як 35-річного білого чоловіка, втік з місця події, і його переслідували поліцейські.

Поліцейські відкрили вогонь по підозрюваному під час переслідування. Зараз він перебуває у стабільному критичному стані.

Крістін М. Слейтер, речниця поліцейського управління Шоу-Лоу, сказала журналістам: Наша спільнота вражена цим інцидентом, наші серця та молитви з пораненими та їхніми родинами".

Шістьох велосипедистів доставили до лікарні після аварії, четверо з них перебувають в критичному стані, а двоє інших у стабільному критичному стані. Поліція повідомила, що ще двоє або троє постраждалих самостійно приїхали в лікарню, їхньому життю ніщо не загрожує.

Власник місцевої велокрамниці Майк Годвін, який був спонсором велопробігу, повідомив New York Times, що пікап наїхав на групу велосипедистів, в якій перебували чоловіки віком 55 років і старше.

Перегони Bike the Bluff є велопробігом на дистанцію 93 км у східній Аризоні. Її проводять, щоб зібрати гроші для Mountain Christian School, початкової релігійної школи в Шоу-Лоу.